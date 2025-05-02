هل ستُطلق صناديق ETF للعملات الرقمية: XRP وDOGE وLTC وSOL هذا الصيف؟

لا تزال مسألة إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) لعملات مثل XRP وDOGE وLTC وSOL محل ترقب واسع، خاصة بعد أن شكّل إدراج صناديق بيتكوين والايثيريوم الفورية تحول نوعي في تعامل وول ستريت مع الأصول الرقمية.

في هذا السياق، صرّح “إريك بالتشوناس”، كبير محللي صناديق المؤشرات المتداولة في بلومبرغ، خلال مؤتمر “Token2049” في دبي، أن الهيئة التنظيمية الأمريكية قد تصدر موافقات على عدد من صناديق المؤشرات المتداولة للعملات البديلة خلال صيف 2025، مشيرا إلى وجود أكثر من 70 طلب قيد المراجعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وبحسب “بالتشوناس”، فإن صناديق تتبع عملات مثل XRP وSOL وDOGE وLTC تُعد من أبرز المرشحين، وسط بيئة تنظيمية أصبحت أكثر انفتاحا، مدعومة بمواقف سياسية مؤيدة للعملات الرقمية، خصوصا من جانب حملة “ترامب”.

منصة “بولي ماركت”، المعروفة بدقتها النسبية في التنبؤ، قدّرت احتمالية الموافقة على صندوق XRP بنسبة 79% بحلول نهاية العام، لكنها تقل إلى 42% عند الموعد الأقرب في 31 يوليو.

وتتصدر الريبل قائمة هذه الصناديق من حيث عدد الطلبات، وإن كانت جميع الموافقات التي حصلت عليها حتى الآن تتعلق بصناديق معتمدة على العقود الآجلة، لا الفورية.

أما بالنسبة لـ DOGE، فتبلغ فرص الموافقة على صندوقها المتداول 68% بنهاية ديسمبر، وتنخفض إلى أقل من 25% في يوليو. وتشير التقديرات إلى أن احتمالات إطلاق صناديق مماثلة لسولانا ولايتكوين تقارب 78% بحلول نهاية 2025، لكنها لا تتجاوز 30% و24% على التوالي خلال الصيف المقبل.

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