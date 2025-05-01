كاثي وود تتمسّك بتوقّعها: بيتكوين نحو 1.5 مليون دولار رغم تدفقات ETF السلبية

تام شمس - الخميس 1 مايو 2025 06:50 مساءً - على الرغم من موجة الضغوط البيعية التي أثّرت على معنويات المستثمرين في سوق العملات الرقمية ، لا تزال كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Invest، متمسكة بتوقّعها الصاعد لعملة بيتكوين ( BTC )، وتتوقع أن يصل سعرها إلى 1.5 مليون دولار بحلول عام 2030. يأتي ذلك في وقت سجّلت فيه صناديق ETF الأمريكية تدفقات خارجة تقارب نصف مليار دولار خلال 3 أيام فقط، وسط توتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وود في مقطع فيديو نُشر بتاريخ 11 فبراير:

"يعرفنا الكثيرون بتوقّعنا الصاعد لسعر بيتكوين: 1.5 مليون دولار. في الواقع، نعتقد أن احتمالية تحقق هذا السيناريو قد ازدادت، نظرًا لتسارع وتيرة التبنّي المؤسسي لهذه الفئة الجديدة من الأصول."

ورغم أن البيتكوين لا يزال يتداول دون مستوى 100 ألف دولار منذ 4 فبراير، إلا أن وود ترى أن الاتجاه العام طويل الأجل يزداد وضوحًا مع دخول المؤسسات الكبيرة إلى السوق.

ملخّص أفكار كاثي وود الكبرى لعام 2025. المصدر: YouTube

مبيعات التجزئة وتدفّقات ETF السلبية تزيد الضغط... ولكن الحيتان تتراكم

أظهرت بيانات من Glassnode أن عدد عناوين البيتكوين النشطة التي تحتوي على أرصدة غير صفرية انخفض إلى أقل من 52.5 مليون، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024. وفي المقابل، كانت الشبكة قد وصلت إلى ذروتها عند 52.6 مليون عنوان في 20 يناير، عندما بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109,000 دولار.

تدفّقات صناديق ETF الخاصة ببيتكوين بالدولار الأمريكي (بالملايين). المصدر: Farside Investors

ويبدو أن هذه الضغوط البيعية تأتي بشكل رئيسي من صناديق ETF الفورية، حيث سجلت أكثر من 251 مليون دولار من التدفقات الخارجة في يوم واحد فقط (12 فبراير)، ليصل مجموع الخسائر خلال ثلاثة أيام إلى 494 مليون دولار، وفقًا لبيانات Farside Investors.

مع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن السوق يقترب من نقطة الانعكاس، إذ تشير البيانات إلى تراكم متزايد من قبل كبار حاملي البيتكوين، أو ما يُعرف بـ"الحيتان"، الذين غالبًا ما يقودون مراحل الانطلاق الجديدة بعد فترات التصحيح.

تحديثات في الإيثريوم وLido وتحسّن في DeFi

رغم تراجع سعر الإيثريوم (ETH) بنسبة 21% منذ 31 يناير، أظهر السوق علامات انتعاش في بعض قطاعاته. فقد وصل إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في شبكة Ethereum إلى 21.8 مليون ETH، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022، ما يعكس زيادة بنسبة 11% على أساس شهري. ومع أن ارتفاع TVL لا يعني بالضرورة زيادة في نشاط الشبكة أو رسوم المعاملات، إلا أنه يُنظر إليه كمؤشر على ثقة المستثمرين في التطبيقات اللامركزية على الشبكة.

إجمالي القيمة المقفلة على شبكة الإيثريوم (ETH). المصدر: DefiLlama

في هذا السياق، أعلنت Lido، أكبر بروتوكول للستيكينغ السائل، عن إطلاق Lido v3، الذي يستهدف المؤسسات من خلال تقديم بنية مرنة تتيح لهم تخصيص إعدادات الستيكينغ وضمان التوافق مع المعايير التنظيمية. وأشار كونستانتين لوماشوك، أحد المساهمين في البروتوكول، إلى أن التحديث الجديد يأتي تلبيةً لطلب متزايد من المستثمرين المؤسساتيين.

وفي ختام الأسبوع، أظهرت بيانات من Cointelegraph Markets Pro أن معظم العملات الرقمية الكبرى أنهت الأسبوع على ارتفاع، حيث قفز رمز PancakeSwap (CAKE) بنسبة 95%، يليه Kaspa (KAS) بنسبة 26%.