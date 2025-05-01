مشاكل السيولة في قطاع الكريبتو تبرز مع انهيار OM و Coinbase تتوقع سوقًا هابطًا حتى الربع الثالث

تام شمس - الخميس 1 مايو 2025 06:50 مساءً -

شهدت معنويات المستثمرين في سوق العملات الرقمية ضربة جديدة هذا الأسبوع بعد انهيار عملة OM التابعة لمنصة Mantra بأكثر من 90% خلال ساعات يوم الأحد 13 أبريل، ما أعاد إلى الأذهان أحداثًا سوداء سابقة مثل انهيار Terra-Luna.

في سياق آخر، زادت شركة Coinbase من المخاوف عبر تقرير موجه للمستثمرين المؤسسيين، توقعت فيه استمرار السوق الهابطة حتى الربع الثالث من عام 2025.

انهيار OM يسلّط الضوء على أزمة السيولة في عطلات نهاية الأسبوع

انخفاض السيولة خلال عطلات نهاية الأسبوع لعب دورًا في تسريع وتضخيم انهيار عملة OM، التي هبطت من نحو 6.30 دولارات إلى أقل من 0.50 دولار في ساعات قليلة، بحسب ما نقلته Cointelegraph. وتسبّب ذلك في اتهامات بالتلاعب في السوق من قبل مستثمرين محبطين.

غرايسي تشن، الرئيسة التنفيذية لمنصة Bitget، قالت إن الحادثة كشفت عن مشكلات أعمق:

"عندما تتركز الثروة والحوكمة في عدد محدود من الأطراف، وتحدث عمليات تصفية قسرية في أوقات السيولة المنخفضة، فإن السوق يكون عرضة لانهيارات حادة."

سوق العملات الرقمية في حالة ركود... والتعافي متوقع في Q3

وفقًا لمراجعة شهرية أجرتها Coinbase في 15 أبريل، تراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات البديلة بنسبة 41% منذ ديسمبر 2024، من 1.6 تريليون دولار إلى 950 مليارًا في منتصف أبريل.

ديفيد دوانغ، رئيس الأبحاث في Coinbase، أشار إلى أن السوق قد يكون على أعتاب "شتاء كريبتو" جديد، بسبب تراجع التمويل الاستثماري بنسبة 50–60% منذ 2021، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية.

هجوم اختراق متقدم يستهدف مؤسس Manta عبر Zoom

قال كيني لي، الشريك المؤسس لـ Manta Network، إنه كان هدفًا لهجوم تصيّد متطور من مجموعة Lazarus الكورية الشمالية عبر مكالمة Zoom. استخدم المهاجمون مقاطع فيديو لأشخاص مألوفين لديه، لكن عدم وجود صوت وطلب غريب لتحميل ملف سكربت أثار شكوكه.

لي أكد أنه انسحب فورًا وطلب التحقق عبر Telegram، ما دفع المهاجم إلى حذف الرسائل وحظره لاحقًا.

المصدر: Kenny Li

الرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والميم تهيمن على توجهات Q1 2025

بحسب تقرير من CoinGecko، استحوذت رموز الذكاء الاصطناعي والميم على 62.8% من اهتمام المستثمرين خلال الربع الأول من عام 2025.

رموز AI استحوذت على 35.7%، بينما جاءت رموز الميم ثانيًا بنسبة 27.1%.

بوبي أونغ، الشريك المؤسس في CoinGecko، قال:

"لم تظهر روايات جديدة بعد. يبدو أننا لا نزال نعيش تكرارًا للاتجاهات السابقة."

الإقراض المركزي يتراجع، وDeFi يستعيد عافيته

رغم تراجع سوق الإقراض من أعلى مستوياته عام 2021 (64.4 مليار دولار) إلى 36.5 مليار دولار، فقد شهد الإقراض اللامركزي (DeFi) انتعاشًا كبيرًا بنسبة 959% من أدنى مستوياته، وفقًا لتقرير من Galaxy Digital.

أهم الأحداث في مجال الإقراض بالعملات الرقمية. المصدر: Galaxy Research

وساهمت إفلاسات شركات مثل Celsius وBlockFi وVoyager في تراجع الإقراض المركزي بنسبة 78%.



