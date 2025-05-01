الرئيس التنفيذي لشركة Plume يُشكك في تقديرات سوق الأصول الواقعية المُرمّزة بقيمة 21 مليار دولار: المؤسسات غير جاهزة بعد

تام شمس - الخميس 1 مايو 2025 05:25 مساءً - في ظل احتدام السباق العالمي نحو ترميز الأصول الواقعية (RWAs) ، يرى كريس يين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Plume المدعومة من Galaxy، أن السوق لا يزال ناشئًا جدًا ليتم اعتماده من قبل المؤسسات المالية.

وقال يين لـ Cointelegraph على هامش مؤتمر Token2049 في دبي إن رأس المال المؤسسي لم يدخل سوق الأصول المُرمّزة بعد، وأن الأمر سيستغرق وقتًا حتى تدرك المؤسسات قيمة هذا السوق.

"هذه الأمور تتحرك ببطء شديد، ويتطلب الأمر تثبيت القيمة وإظهار تبنّيًا فعليًا أولًا"، بحسب يين، الذي قارن المرحلة الحالية من نمو سوق RWAs ببدايات البيتكوين والعملات المستقرة.

كما عقّب:

"استغرق الأمر نحو عشر سنوات حتى تبدأ المؤسسات في التفكير باستخدام العملات المستقرة، والأمر نفسه سيحدث مع الأصول المُرمّزة."

حجم سوق الأصول الواقعية المُرمّزة أقل بكثير من 21 مليار دولار

أعرب يين عن شكوكه تجاه التقديرات الحالية التي تشير إلى أن سوق RWAs تتجاوز قيمته 21 مليار دولار.

"أعتقد أولًا أن كل هذه البيانات غير دقيقة، وثانيًا أن نظرة الكثيرين للسوق غير واقعية. عندما يُقال إنه توجد أصول بقيمة 21 مليار دولار، فهذا تقدير مبالغ فيه."

وبحسب يين، فإن القيمة الفعلية لسوق RWAs أقرب إلى 10 مليارات دولار، معظمها في سندات الخزانة والذهب، مع نسبة صغيرة من الائتمان الخاص.

الرسم البياني لإجمالي سوق الأصول الواقعية المُرمّزة ومكوناته الرئيسية حتى 27 أبريل 2025. المصدر: RWA.xyz

وتُقدّر منصة RWA.xyz أن القيمة السوقية الإجمالية للأصول المُرمّزة بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى 27 أبريل، حيث شكّل الائتمان الخاص حوالي 60% منها، في حين مثّلت سندات الخزانة والسلع 27% و8% على التوالي.

الائتمان الخاص ليس المحرك الرئيسي لنمو RWAs

تحديد الحجم الفعلي لسوق الأصول الواقعية المُرمّزة يُعد أمرًا صعبًا للغاية، خاصةً في الجانب الخاص من السوق، حيث تكون البيانات "مجزأة وغالبًا غير متاحة"، وفقًا لما قاله روس شيميلياك، الشريك المؤسس لشركة Stobox، لـ Cointelegraph.

وبحسب تقديرات Stobox، فإن سندات الخزانة والسندات المُرمّزة تمثل اليوم الغالبية في سوق RWAs، أي ما بين 60 إلى 65%.

تقديرات شركة Stobox لحجم سوق الأصول الواقعية المُرمّزة. المصدر: Stobox



"اللافت أن 99.9% من الشركات حول العالم هي شركات خاصة، وغالبًا ما تكون مرشّحة مثالية للترميز، إذ تعاني من صعوبات في الوصول إلى التمويل والسيولة."

وأشار شيميلياك إلى أن الترميز يوفر آلية جديدة تمامًا لجمع التمويل، وتعزيز مشاركة المستثمرين، وزيادة الشفافية في هيكل الملكية.

المؤسسات لا تدخل السوق إلا بحثًا عن الربح

سلّط يين الضوء على طبيعة رأس المال المؤسسي، موضحًا أنه لا يدخل الأسواق الناشئة إلا عندما تصل إلى حجم كبير يسمح بتحقيق الأرباح.

"ينسى الناس أن المؤسسات لا تهتم بالكفاءة أو تقليل التكاليف إنما الأرباح. الأمر الذي يدفعها للاهتمام بالأصول المُرمّزة."

الرئيس التنفيذي لشركة Plume، كريس يين، خلال مشاركته في مؤتمر Token2049 بدبي. المصدر: Plume

وأضاف:

"لا أحد يهتم بالكفاءة، وخاصةً لاري فينك، الذي يدير أصولًا تتجاوز 12 تريليون دولار. نعم، صندوق السوق النقدي لدى BlackRock ناجح، لكن حجمه لا يتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو رقم صغير مقارنة بحجم الشركة."

ومع الحجم المتواضع الحالي لسوق RWAs، يرى يين أن الصناعة يجب أن تعتمد الآن على مجتمع Web3 المحلي:

"لا توجد أي مؤسسة تضخ أموالًا حاليًا على السلسلة. على العكس، هي تسعى لسحب الأموال من النظام، وتقدم منتجات تستهدف سوق الكريبتو بدلاً من الاستثمار فيه."

الترميز المؤسسي قادم لكن تدريجيًا

اعترف شيميلياك من Stobox بأن ترميز الأصول الواقعية لا يزال محدودًا اليوم، تمامًا كما كانت قيمة البيتكوين في عام 2013.

ومع ذلك، أشار إلى أن الأصول المُرمّزة هي بطبيعتها مؤسسية منذ اليوم الأول، نظرًا لأنها تمثل أوراقًا مالية منظّمة وأدوات استثمارية تحمل عوائد، وتتطلب التزامًا قانونيًا وحوكمة مالية.

"محاولة ترميز الأصول دون مشاركة مؤسساتية تُشبه بناء بورصة أسهم دون وجود جهات تنظيمية، أو أمناء حفظ، أو أنظمة تسوية."

وختم بالقول: