بنك “Bunq” يُطلق منصة لتداول العملات الرقمية في ست دول أوروبية ويتحدى منصة “Revolut”

أطلق بنك “Bunq” الهولندي الرقمي منصته لتداول العملات المشفرة في ست دول أوروبية، ما يضعه في منافسة مباشرة مع “Revolut”.

تتيح الخدمة الجديدة، “Bunq Crypto”، لمستخدمي البنك في أيرلندا، هولندا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وبلجيكا، تداول أكثر من 300 عملة رقمية من خلال تطبيقهم المصرفي.

وقال الرئيس التنفيذي “علي نيكنام” إن الهدف هو توفير منصة موحدة للادخار والإنفاق والاستثمار، بما في ذلك الأصول الرقمية، مضيفا أن هذا التوسع جاء استجابة لطلب المستخدمين على تجربة مصرفية مبسطة وآمنة.

وقد تم تطوير الخدمة بالشراكة مع “Kraken”.

كشفت أبحاث “Bunq” أن 65% من الأوروبيين يفضلون دمج العملات المشفرة مع الخدمات المصرفية التقليدية في تطبيق واحد، في حين أبدى أكثر من نصفهم اهتمام بالكريبتو، لكنهم يعتبرون المنصات الحالية معقدة أو غير موثوقة.

التوسع في الولايات المتحدة هو المرحلة التالية، حيث قدمت “Bunq” طلب للتسجيل كشركة وساطة مالية هناك، ما يتيح لها تقديم خدماتها باستثناء حسابات التوفير.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لبناء منصة مالية متكاملة تستهدف مستخدمي التجزئة والرحّل الرقميين على حد سواء.

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