شركة "سيركل" ترفض عرض الريبل للاستحواذ عليها بقيمة 5 مليار دولار

رفضت شركة “سيركل”، المُصدرة لعملة USDC، عرض استحواذ من شركة الريبل تراوح بين 4 و5 مليار دولار، معتبرة أنه منخفض جدا، بحسب تقرير نقلته “بلومبرغ”.

وذكر التقرير أن المفاوضات توقفت بالكامل، ولا تنوي الريبل تحسين العرض.

في المقابل، أكملت الريبل صفقة استحواذ بقيمة 1.2 مليار دولار على شركة الوساطة “Hidden Road”، والتي يُتوقع أن تُستخدم شبكتها (XRPLedger) لتسوية معاملات بعد التداول، ما قد يعزز دور XRP في البنية التحتية المالية.

ورغم أن هيئة الأوراق المالية الأمريكية لم تُصدر بيان نهائي، أعلن الرئيس التنفيذي “براد غارلينغهاوس” في مارس أن النزاع القانوني مع الهيئة قد انتهى، مما يفتح المجال أمام الشركة للتحرك بحرية أكبر.

هذا وبعد دخولها سوق العملات المستقرة عبر RLUSD، شهدت شركة الريبل انطلاقة قوية، إذ ارتفعت القيمة السوقية للعملة من 200 مليون إلى 300 مليون دولار في بداية أبريل.

غير أن الزخم تباطأ مؤخرا، ولم تتجاوز القيمة السوقية 320 مليون دولار حتى الآن.

ورغم ذلك، قفزت أحجام التداول بنسبة 30% خلال اليوم الأخير لتتجاوز 50 مليون دولار.

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