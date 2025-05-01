ثلاثة مؤشرات رئيسية تشير إلى اقتراب تحرك كبير في سعر البيتكوين

افتتحت عملة البيتكوين الربع الثاني من العام بشكل متقلب، حيث تراجع سعرها في مطلع أبريل إلى أدنى مستوى خلال خمسة أشهر، مسجلا أقل من 75,000 دولار.

جاء هذا الانخفاض وسط تصاعد التوترات التجارية، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي “ترامب” عن رسوم جمركية جديدة، قبل أن يُعلّقها لاحقا على جميع الدول باستثناء الصين، مما هدّأ الأسواق مؤقتا وأسهم في تعافي سعر البيتكوين بنحو 20,000 دولار خلال الأسبوعين التاليين.

ورغم هذا التعافي، ظلت العملة تتحرك ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 93,000 و95,000 دولار، بعد أن تجاوز سعر العملة مستوى 90,000 دولار منذ أكثر من أسبوع.

ومع بقاء الحد الأدنى قويا، عاد السعر ليختبر الحد الأعلى مجددا.

وتُشير عدة مؤشرات فنية وسلوكية إلى أن هذه المرحلة من التجميع قد تقترب من نهايتها، ما يمهد لتحرك سعري كبير قادم، ومن بين هذه المؤشرات نجد:

1. ضغط نطاقات بولينجر

أبرز المحلل الفني “علي مارتينيز” تراجع مستويات التقلب في سعر البيتكوين، وهو ما يتضح من انكماش نطاقات “بولينجر” على الرسم البياني لفاصل الأربع ساعات.

يُظهر هذا المؤشر الفني انخفاض الزخم، ويُعد في العادة مقدمة لحركة سعرية قوية.

ووفقا لـ “مارتينيز”، فإن الحفاظ على مستوى الدعم عند 93,198 دولار – والذي ثبت مرتين خلال الأسبوع الماضي – يُعد شرط أساسي لاستمرار الاتجاه الصاعد المحتمل.

وأضاف أن اختراق مستوى المقاومة عند 95,870 دولار قد يفتح المجال أمام البيتكوين للارتفاع نحو أعلى قمة تاريخية لها، والتي تقارب 114,230 دولار.

2. نشاط الحيتان

من المؤشرات الأخرى التي تدعم توقعات التحرك الكبير، النشاط الملحوظ لما يُعرف بـ”الحيتان”، أي كبار حاملي البيتكوين.

خلال الأسبوعين الماضيين، استحوذت هذه الحيتان على بيتكوين بقيمة تجاوزت 4 مليار دولار، في إشارة واضحة إلى الثقة بالسوق على المدى الطويل.

3. التدفقات المؤسساتية الإيجابية

في موازاة ذلك، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF) موجة من التدفقات الإيجابية الممتدة بين 17 و30 أبريل، وهو ما كسر الاتجاه السلبي السابق.

وعلى الرغم من تسجيل تدفقات خارجية طفيفة يوم أمس بلغت 56.3 مليون دولار، فإن حجم السيولة الداخلة خلال الفترة السابقة يفوقها بكثير، ما يعكس توجه عام نحو التجميع المؤسساتي.

أشار “مارتينيز” إلى أن درجة اتجاه تراكم البيتكوين (Bitcoin Accumulation Trend Score) اقتربت من 1، ما يدل على أن غالبية عمليات الشراء الأخيرة تعود لكيانات كبرى، وهو نمط عادة ما يسبق تحركات سعرية صاعدة.

إلى جانب هذه المؤشرات، انخفض عدد عملات البيتكوين المتاحة على منصات التداول إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات، ما يُعد إشارة صعودية تقليدية.

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