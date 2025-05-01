انخفاض عدد البيتكوين في منصات التداول بسرعة: لماذا لا يرتفع السعر؟

أفادت شركة “Swan Bitcoin”، المتخصصة في الخدمات المالية المرتبطة بالبيتكوين، أن رصيد العملة الرقمية البيتكوين على منصات التداول انخفض إلى أدنى مستوياته خلال خمس سنوات، وذلك وفقا لتقرير صدر في الأول من مايو.

وأشارت الشركة إلى أن مؤسسات استثمارية مثل “ستراتيجي” أضافت 15,000 بيتكوين مؤخرا، بينما تواصل صناديق الاستثمار المتداولة مراكمة وتجميع الأصول، مع تدفقات ملحوظة من رؤوس الأموال السيادية.

والسؤال حاليا:

لماذا لا يرتفع السعر فجأة رغم هذا الزخم؟

رغم هذه المؤشرات، لا تزال عملة البيتكوين تواجه مقاومة واضحة عند مستوى 95,000 دولار، حيث ظل السعر في حالة تماسك طوال الأسبوع الماضي دون اختراق يذكر.

يرى محللو “سوان” أن خروج البيتكوين من المنصات لا يعني دائما سلوك تصاعدي مباشر.

بعض هذه الأصول يُنقل إلى التخزين البارد، ما يُعد مؤشرا على ثقة طويلة الأجل، في حين يتجه جزء كبير منها إلى الحفظ المؤسساتي ضمن هياكل مثل صناديق الاستثمار المتداولة ومديري الأصول والبنية التحتية للأسواق.

وأوضح المحللون أيضا أن هذه العملات لم تختفِ، بل أعيد توزيعها ضمن منظومة السوق، مؤكدين أن جزء منها يُحتفظ به بشكل سلبي، في حين يُستخدم البعض الآخر ضمن منتجات مالية مهيكلة، أو كضمانات في منصات العائد، ما يحد من تأثيرها الفوري على الأسعار.

وشددوا على أن البيتكوين تظل سوق مفتوحة، والبائعون لا يغيبون، حيث يتنوع المشاركون بين متداولين على المدى القصير، ومستثمرين يجنون الأرباح، وآخرين لم يفهموا طبيعة الأصل الذي يمتلكونه.

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