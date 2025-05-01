الويب 3 في قلب دبي: Animoca Brands تطلق عملياتها الإقليمية بقيادة عمر العسّار

تام شمس - الخميس 1 مايو 2025 02:28 مساءً - أعلنت شركة Animoca Brands، الرائدة عالميًا في مجالات ألعاب البلوكتشين وحقوق الملكية الرقمية، عن افتتاح أول مكتب إقليمي لها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من مؤسسات وتقنيات الويب 3 في منطقة الشرق الأوسط.

وتزامنًا مع هذا التوسع، عيّنت الشركة عمر العسّار مديرًا عامًا للشرق الأوسط ورئيسًا للشراكات الاستراتيجية العالمية. يتمتع العسّار بخبرة تمتد لأكثر من ثماني سنوات في تطوير الأعمال ضمن بيئة الويب 3، حيث شغّل مناصب تنفيذية عُليا في شركات بارزة مثل Polkadot من خلال Parity Technologies و Ripple، حيث قاد خلالها شراكات واستثمارات استراتيجية في مجالات الألعاب، والموسيقى، والشبكات الاجتماعية اللامركزية، ورموز الأصول الواقعية (RWA)، وأنظمة المدفوعات.

قبل تجاربه في عالم الويب 3، شغّل العسّار مناصب متعددة في مجالات الاستشارات الاستراتيجية والتقنية والمالية ضمن مؤسسات كبرى مثل Oliver Wyman، و Deloitte، و Morgan Stanley.

ومن الجدير بالذكر أنّ العسّار حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد INSEAD، وبكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الحاسوب من جامعة Waterloo في كندا.

وفي تعقيبه على التعيين، قال إيفان أويانغ، رئيس مجموعة Animoca Brands:



"الخبرة العميقة التي يتمتع بها عمر في مجال الويب 3 تجعله إضافة استراتيجية لفريقنا، حيث ستُسهم قيادته في دفع عجلة النمو لشركتنا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها."

من جانبه، صرّح عمر العسّار:



"متحمسون لتأسيس أول مكتب لنا في الشرق الأوسط، أحد أكثر مراكز الابتكار ترابطًا وحيوية على مستوى العالم، حيث نتطلع إلى دعم نمو منظومة الويب 3 في المنطقة والمساهمة في دمج تقنيات البلوكتشين على نطاق أوسع، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين."

وتُعد Animoca Brands من أبرز الشركات الفاعلة في مجال الويب 3، حيث تستثمر في أكثر من 400 شركة ومشروع حول العالم، من بينها: The Sandbox،و Open Campus، و TinyTap. كما تشارك في مبادرات استراتيجية مع جهات مثل NEOM في المملكة العربية السعودية، وتعمل على تطوير مشاريع عملات مستقرة بالتعاون مع مؤسسات مثل Standard Chartered وHKT.

ويُتوقع أن يسهم افتتاح مكتب دبي في ترسيخ حضور Animoca Brands في المنطقة، وتوسيع شبكة شراكاتها، وتسريع وتيرة تبني تقنيات الويب 3 في الشرق الأوسط.

