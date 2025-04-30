موسكو تستضيف قادة العملات الرقمية في منتدى Blockchain Life 2025 بمشاركة قياسية

شهدت موسكو يومي 23 و24 أفريل 2025 حدث استثنائي في عالم الأصول الرقمية، حيث استضاف منتدى “Blockchain Life 2025” أكثر من 15,600 مشارك، مسجل رقم قياسي جديد.

وقد تحوّل المنتدى إلى مهرجان ضخم للعملات المشفرة، بدعم من شخصيات بارزة في الصناعة، من بينهم “جاستن صن”.

للمرة الأولى منذ سنوات، اجتمع قادة صناعة العملات الرقمية من مختلف أنحاء العالم في العاصمة الروسية.

شارك أكثر من 100 متحدث في الحدث، من رواد الصناعة وممثلي الشركات الكبرى والمشاريع المبتكرة، إلى جانب مسؤولين حكوميين.

ومن بين أبرز المشاركين، نجد كل من شركة:

HTX، Bitget، TON، BingX، Curve، PancakeSwap، Promminer، وListing.Help.

وقد شهدت جلسات المنتدى وكواليسه مناقشات حيوية حول الاتجاهات والاستراتيجيات الأهم استعدادا لدورة السوق الصاعدة المتوقعة في 2025.

ولفت “جاستن صن” الأنظار بتغريدة مفاجئة كتبها باللغة الروسية قبيل خطابه في المنتدى، أكد فيها أهمية المجتمع الروسي في مشهد العملات الرقمية العالمي.

اتسعت مساحة المنتدى هذا العام بفضل مشروع إنشاء ضخم خارج القاعة، مما أتاح مضاعفة مساحة الفعالية. وضمّت منطقة المعرض 151 جناح عرضت أحدث الابتكارات والخدمات من شركات بارزة، منها HTX، ViaBTC، Promminer، MEXC، Bitcluster، وغيرها.

وقد اختُتم الحدث بحفل “AfterParty” مميز مستوحى من أجواء فيلم “The Matrix”، تخلله حفل موسيقي حي للفنان “تيماتي”، كما أقيمت أكثر من 100 فعالية موازية على هامش المنتدى في أنحاء موسكو، مما أتاح للمشاركين فرصة الانخراط في أنشطة متنوعة.

ومن المقرر أن تُعقد النسخة المقبلة من منتدى “Blockchain Life” في دبي يومي 28 و29 أكتوبر 2025، وقد بدأت بالفعل عمليات بيع التذاكر وتقديم طلبات الرعاية عبر الموقع الرسمي:

https://blockchain-life.com

الجهات المنظمة:

Listing.Help وJets.Capital

الراعي العام: RustekhMash

الراعي الرئيسي: Promminer

الشريك الاستراتيجي: BingX