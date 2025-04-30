فيتاليك بوتيرين يكشف عن خارطة طريق الايثيريوم: إليكم تفاصيلها

كشف “فيتاليك بوتيرين” و”آيا مياغوتشي” عن خارطة طريق جديدة لمؤسسة الايثيريوم تركز على تقوية الطبقة الأولى (L1)، وتوسيع استخدام الكائنات الرقمية (Blobs)، وتحسين تجربة المستخدم، في إطار رؤية طويلة المدى تقوم على اللامركزية وتمكين المجتمع وتمرين وتكييف التقنية.

في منشور نُشر في 28 أبريل، أكدا أن المؤسسة تسعى لتعزيز الاستفادة من العملة الرقمية ETH في مجالات مثل التمويل اللامركزي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنسيق الذكاء الاصطناعي، مع تحسين مرونة البنية التحتية التقنية والاجتماعية عبر اللامركزية وتوزيع فرق التطوير.

تشمل أولويات الايثيريوم العام المقبل:

توسيع شبكة الايثيريوم.

تطوير تقنية “Blobs” المستحدثة في تحديث Dencun (EIP-4844) لتقليل تكاليف البيانات المجمعة من المستوى الثاني.

تحسين تجربة المستخدم من خلال تسهيل استخدام المحافظ.

تبسيط رسوم الغاز.

ضمان تفاعل أكثر سلاسة بين الطبقات الأولى والثانية L1 وL2.

كما تسعى المؤسسة لتحسين أدوات التطوير والتعليم والتوثيق.

إلى جانب هذه الرؤية التقنية، أعلنت المؤسسة عن إعادة هيكلة إدارية لتعزيز التنفيذ الاستراتيجي.

حيث تم تعيين “هسياو وي وانغ” و”توماس ك” ستانكزاك” كمديرين تنفيذيين مشاركين، للإشراف على العمليات اليومية والتخطيط طويل الأجل، إلى جانب “باستيان أوي” و”جوش ستارك” لدعم الاستراتيجية والتنظيم والتوظيف والاتصالات.

أكدت القيادة الجديدة التزامها بمبادئ:

مقاومة الرقابة، والبرمجيات مفتوحة المصدر، والخصوصية، والأمن.

حيث سيركز “ستانكزاك” على تسريع تطوير البنية التحتية التقنية، بينما يعمل “وانغ” كحلقة وصل استراتيجية بين مجلس الإدارة وفرق العمل.

فهل ستفلح هذه الخارطة في إعادة الايثيريوم لسابق عهده لينافس المشاريع الجديدة المحسنة وهل ستتمكن عملة الايثيريوم من العودة للارتفاع ونفض الخمول الحاصل حاليا؟

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