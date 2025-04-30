بو هاينز مصرحا: السباق نحو البيتكوين قائم والولايات المتحدة تسعى للفوز به

أعلن “بو هاينز”، مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة، أن الولايات المتحدة تخوض سباق عالمي لجمع البيتكوين وتسعى إلى تصدره باعتبارها القوة العظمى القادمة في العالم.

وفي مقابلة مع مجلة بيتكوين، وصف “هاينز” البيتكوين بـ”الذهب الرقمي”، مؤكدا أن الإدارة تسعى إلى بناء احتياطي استراتيجي منه باستخدام استراتيجيات استحواذ محايدة للميزانية، مع التركيز على السرعة وقابلية التوسع.

أشار “هاينز” إلى أن البيتكوين، بفضل ندرته وتقنيته اللامركزية، يتمتع بمكانة فريدة تبرر التحرك السريع لتفادي تفوق دول أخرى، مؤكدا أن الحكومة تمتلك بالفعل مخزون وطني من الأصول الرقمية وتدفع نحو الابتكار في هذا القطاع.

وشدد على أن الإدارة لا تتبع مسار واحد، بل تستكشف خيارات متعددة لتحديد النهج الأمثل.

خلال حديثه عن إنجازات الإدارة في أول 100 يوم، أشار “هاينز” إلى توقيع أمر تنفيذي شامل أنهى “عملية تشوكبوينت 2.0″، وأدى إلى تخفيف القيود التنظيمية على شركات العملات الرقمية، إضافة إلى تراجع هيئة الأوراق المالية والبورصات عن الملاحقات القانونية.

وأوضح أن البيت الأبيض يعمل على تقديم تشريعات لتنظيم العملات المستقرة وهيكل السوق قبل عطلة أغسطس، ومن المقرر إصدار تقرير تنفيذي في هذا الشأن خلال 180 يوم.

كما أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، “جون ثون”، أن التصويت على مشروع قانون “GENIUS” سيتم قبل يوم الذكرى، بعد موافقة لجنة الخدمات المصرفية عليه، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في تنظيم قطاع العملات الرقمية.

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