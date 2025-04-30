شركة “ترامب ميديا” ​​تحضر لإطلاق عملة رقمية للخدمات العامة: التفاصيل

أعلنت شركة “ترامب ميديا” عن خطط لإطلاق عملة رقمية موجهة للخدمات العامة، حيث سيتم دمجها مع المحفظة الرقمية الجديدة “تروث”، بهدف توسيع منظومة هذه المنصة الاجتماعية وتعزيز مصادر الدخل.

وسَتستخدم العملة الرقمية كوسيلة دفع لاشتراكات “تروث+”، مع التوجه لتوسيع نطاق استخدامها مستقبلا عبر تطبيقات “تروث” المختلفة.

وستُدمج المحفظة والعملة في منصتي “تروث سوشيال” و”تروث+”، حيث ستُتاح للمشتركين ميزات إضافية تشمل شارات التحقق، أدوات تحرير وجدولة المنشورات، زيادة عدد الأحرف، وتحميل مقاطع فيديو أطول.

كما أعلنت الشركة عن توسع خدمة البث “تروث+” في كندا والمكسيك، إلى جانب خطط لتطوير خدمات الإعلانات والمحتوى المميز.

وفي خطوة موازية، أطلقت الشركة “تروث.فاي”، وهي ذراع للخدمات المالية توفّر حسابات مُدارة وصناديق استثمار متداولة، بالتعاون مع شركاء من بينهم “إندكس تكنولوجيز”، و”يوركفيل”، و”كريبتو.كوم”.

تعتزم “ترامب ميديا” استثمار ما يصل إلى 250 مليون دولار من احتياطياتها النقدية، البالغة 777 مليون دولار، في هذه المبادرات، بما يشمل استثمار في البيتكوين وأوراق مالية مرتبطة بالأصول الرقمية.

وأكدت الشركة أيضا استمرارها في استراتيجيات الدمج والاستحواذ، مع التصدي لمزاعم البيع المكشوف لأسهم شركة “DJT” والدعاوى القضائية المرفوعة ضد وسائل الإعلام.

وأعادت الشركة التأكيد على خطتها لنقل مقرها إلى ولاية فلوريدا، مستفيدة من بيئتها الداعمة للأعمال في إطار توجهها التوسعي.

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