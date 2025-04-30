البيتكوين يفقد مستوى 95 ألف دولار والأسهم الأمريكية تحافظ على قوتها مع تحذير مما يسمى بالسوق الأعمى!

بعد تجاوز سعر البيتكوين لمستوى 95 ألف دولار عادت العملة للتداول دونه هذا الصباح، فيما حافظت الأسواق الأمريكية على استقرارها رغم التحذيرات من حالة عمى السوق، وفق تعبير بعض المحللين.

تراجع سعر البيتكوين بنسبة 0.5% ليتداول عند نحو 94600 دولار.

التراجع جاء بعد اقتراب سعر العملة من مستوى 96,000 دولار وهي المرة الأولى له منذ فبراير.

أما أسعار شركات العملات المشفرة، فسجلت أداء محدود، حيث ارتفعت أسهم شركة “كوين بيس” بنسبة 0.9% و”ستراتيجي” بنسبة 3.3%، بينما واصلت شركة “Janover” صعودها بنسبة 16%، مستفيدة من استراتيجيتها القائمة على تراكم الأصول الثابتة.

في المقابل، واصل السوق الأمريكي تعافيه، إذ ارتفع مؤشرا “ستاندرد آند بورز” و”ناسداك” بنسبة 0.55%، رغم استمرار المخاوف من أثر سياسات الحماية.

أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ ملحوظ؛ إذ هبطت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020، كما انخفضت التوقعات الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها منذ 2011.

وتراجع عدد فرص العمل المتاحة في مارس إلى 7.19 مليون وظيفة، مقابل توقعات بـ7.5 مليون.

وفي تطور جديد، أعلن وزير التجارة “هوارد لوتنيك” التوصل إلى اتفاق تجاري مع دولة لم يُكشف عنها بعد، بانتظار المصادقة من قادتها.

من جهته، حذّر “جيف بارك”، رئيس “ألفا ستراتيجيز” في “bitwise”، من تجاهل الأسواق للمخاطر الهيكلية، مؤكدا أن خفض أسعار الفائدة سيكون بلا جدوى إذا تضررت الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بشكل دائم بسبب استخدام الدولار كأداة ضغط سياسي.

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