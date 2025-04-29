الهيئة التنظيمية الأسترالية تُشدد الرقابة على منصات تداول العملات الرقمية الخاملة وتدعو لسحب التراخيص

تواجه منصات تداول العملات الرقمية في أستراليا تدقيق متزايد من هيئة الاستخبارات المالية (AUSTRAC)، التي أعلنت أن عدد كبير من المنصات المسجلة — وعددها حاليا 427 — يبدو غير نشط.

دعت الهيئة هذه المنصات إلى سحب تسجيلها طواعية، وإلا فستُعرض للإلغاء الإجباري، مشيرة إلى أن الحسابات الخاملة قد تُستغل في أنشطة غير قانونية كغسل الأموال والاحتيال.

وأكد “بريندان توماس” الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الاحتفاظ بسجلات محدثة أمر بالغ الأهمية لحماية المستهلك وضمان نزاهة القطاع.

وأشار إلى أن “AUSTRAC” تعتزم إطلاق سجل عام قابل للبحث يمكّن الجمهور من التحقق من الوضع التنظيمي للمنصات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أوسع أطلقتها الهيئة منذ فبراير، شملت التدخل ضد 13 شركة وتحقيقات مع أكثر من 50 أخرى بسبب فشلها في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

كما شددت الهيئة على مخاطر العملات المشفرة في ما يخص غسل الأموال وتهريبها، ووضعت ضوابط جديدة تستهدف أجهزة الصراف الآلي المرتبطة بهذه الأصول.

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