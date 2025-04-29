الدولار الأمريكي يواجه منافسة على هيمنة العملات الرقمية المستقرة

يشير “ريف كولينز”، المؤسس المشارك لشركة التيثر، إلى أن هيمنة الدولار الأمريكي على سوق العملات المستقرة تواجه تحديات متزايدة مع دخول عملات وأصول بديلة لتقديم دعم أعلى عائدا.

وأوضح في مقابلة مع “كوينتيليغراف” أن صناديق أسواق المال، الذهب، وغيرها من الأصول القابلة للترميز قد تُستخدم مستقبلا كدعم للعملات المستقرة، ما يوسع الخيارات إلى ما هو أبعد من الدولار.

وأضاف أن ترميز الأصول الواقعية (RWA) سيلعب دور رئيسيا في هذا التحول، مرجّحا أن تتفوق هذه الأدوات بدعمها لعوائد أعلى.

كما اعتبر أن إطلاق مشروع عملة مستقرة مدعومة من الرئيس السابق “دونالد ترامب” يمثل نقطة تحول، مؤكدا أن هذه الخطوة تُعزز قبول العملات المستقرة عالميا وتفتح الباب أمام مشاركة مؤسسات وحكومات في هذا المجال.

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