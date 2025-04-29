صناديق ETF عملة XRP تواجه تأخير في الإطلاق: التفاصيل

أُعلن اليوم عن تأجيل إطلاق صناديق “ProShares” المتداولة في البورصة لعقود XRP الآجلة، وفقا لما أكده “جيمس سيفارت”، محلل صناديق ETF لدى بلومبرغ، نافيا صحة التقارير السابقة التي رجّحت انطلاقها في 30 أبريل.

ورغم الترقب، لم تُحدّد “ProShares” بعد موعد رسميا لإطلاق منتجاتها الثلاثة:

Short XRP ETF، وUltra XRP ETF، وUltraShort XRP ETF.

تتداول XRP حاليا عند 2.27 دولار، مرتفعة بنسبة 1.5% خلال اليوم و9% خلال الأسبوع، وكانت العملة قد بلغت مؤخرا ذروتها الشهرية عند 2.36 دولار، مع بقائها دون أداء بعض العملات الرقمية الكبرى.

ويستمر التفاؤل في السوق بشأن إمكانية الموافقة على صندوق متداول يعتمد XRP، خاصة في ظل تعيين “بول أتكينز” على رأس هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى جانب إعلان بورصة “CME” عن تقديم عقود آجلة لـXRP، وهو ما يُعزز آمال المستثمرين بشأن اعتماد صندوق تداول فوري بمجرد انتهاء القضايا القانونية العالقة مع شركة الريبل.

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