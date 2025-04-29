ولاية “أريزونا” تُقرّ أول مشروع قانون لاحتياطي البيتكوين على مستوى الولاية

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أقرّ برلمان ولاية أريزونا مشروعي قانون من شأنهما تمهيد الطريق لإنشاء أول احتياطي لعملة بيتكوين على مستوى الولايات الأميركية، بانتظار توقيع الحاكمة “كاتي هوبز”.
يسمح التشريع للولاية باستثمار ما يصل إلى 10% من أصول الخزانة والمعاشات التقاعدية في أصول رقمية مثل البيتكوين، في حين ينص المشروع الثاني على تأسيس صندوق احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية، يُموّل من المصادرات والاعتمادات المستقبلية مع ضمانات رقابية.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع تقوده ولايات أخرى مثل تكساس وفلوريدا ونيو هامبشاير لتعزيز موقعها في سوق الأصول الرقمية.
وقد تزامن ذلك مع تداول بيتكوين حول مستوى 95 ألف دولار، بزيادة قدرها 25% منذ أوائل أبريل، مدعومة بعودة الطلب المؤسساتي.
وفي سياق سياسي، رفعت الحاكمة “هوبز” تهديدها باستخدام الفيتو ضد جميع مشاريع القوانين بعد التوصل إلى اتفاق حزبي بشأن تمويل ذوي الإعاقة، لكنها لم تعلن بعد موقفها من مشروعي بيتكوين، ما يجعل قرارها المرتقب ذا أثر محتمل في تحديد مسار سياسة الأصول الرقمية في الولاية.
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