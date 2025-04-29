استقرار سعر البيتكوين تزامنا مع استقطاب صناديق البيتكوين المتداولة للمزيد من التدفقات

استقرت أسعار البيتكوين والإيثيريوم والريبل إلى حد كبير خلال الساعات الماضية، تزامنا مع تدفقات قوية تجاوزت 590 مليون دولار نحو صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاصة بالبيتكوين يوم الاثنين، مما يمدد سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام.

وبرز صندوق IBIT التابع لبلاك روك بصدارة التدفقات عند 970 مليون دولار، بينما شهد ARKB من Ark Invest خروج قدره 200 مليون دولار.

وواصل سعر البيتكوين التداول فوق مستوى 95,000 دولار، وسط توقعات بإمكانية تجاوز حاجز 100,000 دولار في حال استمرار الزخم.

أما باقي العملات الرقمية الكبرى، فقد حافظت XRP، وETH، وADA، وBNB على استقرارها، في حين تراجع سعر SOL بنسبة 2%.

سجلت XMR انخفاض بـ 8.5% بعد مكاسب مفاجئة بلغت 40% في اليوم السابق، إثر قيام أحد القراصنة باستبدال أكثر من 330 مليون دولار من البيتكوين بعملة مونيرو التي تركز على الخصوصية، بحسب المحقق “ZachXBT”.

من جهة أخرى، ارتفعت NEXO بنسبة 8% عقب إعلان الشركة عن استئناف عملياتها في الولايات المتحدة بعد توقف دام عامين، مع توجه جديد نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يترقب المتداولون بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة هذا الأسبوع، مثل الناتج المحلي الإجمالي والبطالة، لتحديد توجهاتهم الاستثمارية، في وقت أثرت فيه الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على مزاج السوق.

أكد “جيف مي” من منصة “BTSE” أن السوق حافظ على مكاسبه الأخيرة، مع بقاء الأنظار على المؤشرات الاقتصادية.

وتواصل قيمة الدولار الأميركي الانخفاض، مما يعزز توجه المستثمرين المؤسسات نحو تنويع محافظهم، وقد يفسر ذلك تزايد الطلب على البيتكوين.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 6% خلال الشهر الماضي، مسجلا أكبر تراجع له منذ عام 2022.

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