ستاكس آسيا دي إل تي تنضم إلى أبوظبي العالمي (ADGM) لقيادة الابتكار في تقنيات بيتكوين بالشرق الأوسط وآسيا

تام شمس - الاثنين 28 أبريل 2025 09:55 مساءً - [هونغ كونغ، الصين – 28 أبريل 2025] أصبحت مؤسسة ستاكس آسيا لأنظمة السجلات الموزعة أول مؤسسة قائمة على شبكة بيتكوين تؤسس وجودًا لها ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM)، الأمر الذي يُعزز تبني تقنيات الطبقة الثانية لبيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. كما تستفيد المؤسسة من إطار عمل أبوظبي الرائد عالميًا في مجال تقنيات الحسابات الموزعة، المعروف بمرونته وتقدمه الفريد.

وعبّر المدير التنفيذي المؤقت لمؤسسة ستاكس آسيا لأنظمة السجلات الموزعة، كايل إليكوت قائلاً:

"اخترنا تأسيس وجودنا في أبوظبي العالمي لالتزامه الفريد بدعم الابتكار في مجال البلوك تشين، الذي يتماشى نهجهم المستقبلي في صناعة السياسات تمامًا مع تاريخ نظام ستاكس في تمكين مُطوري بيتكوين."

تُعد ستاكس المنصة الرائدة في مجال الطبقة الثانية لبيتكوين، كما تشتهر بتوسيع قدرات بيتكوين دون تغيير بروتوكولها الأساسي. ويأتي هذا التوسع في أبوظبي العالمي بعد حصول ستاكس للموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الأمر الذي يُشكل تعزيزاً لمكانتها كأصل موثوق ومتوافق في سوق العملات الرقمية.

Stacks Asia DLT partners with ADGM. Source: Stacks Asia DLT Foundation

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المبادرات التعاونية والتأثير الإقليمي

ستضطلع مؤسسة ستاكس آسيا لأنظمة السجلات الموزعة بدور محوري في تشكيل قابلية برمجة بيتكوين المُستقبلي وتعزيز اعتمادها في الشرق الأوسط وآسيا، كما تعتزم التعاون مع شركاء محليين لتقديم برامج تعليمية ومبادرات تهدف إلى دعم وتمكين المطورين والمبدعين ضمن منظومة بيتكوين.

استناداً لخبرة المؤسسة الواسعة في جمع التمويل عبرالطرح الرمزي، ستوفر دعمًا استراتيجيًا للمبادرات المرتبطة بالسياسات التنظيمية للعملات المشفرة، وتوسيع نطاق الاستفادة من البيتكوين، والعوائد الاستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة. كما وستساهم المؤسسة في صياغة اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية، إلى جانب تعزيز بيئة تحتضن الابتكار وتشجع على تبنّي حلول البيتكوين على مستوى المؤسسات والشركات في المنطقة.

وأضاف إليكوت:

"يُوفر وجودنا في أبوظبي العالمي (ADGM) جسراً لسد الثغرة ما بين منطقة آسيا المحيط الهادئ ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبرهونغ كونغ مركزًا استراتيجيًا. كما ونتطلع للعمل على صياغة السياسات التي ستقود مستقبل تقنية البلوك تشين، خاصة في مجال حلول الطبقة الثانية لبيتكوين."

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تعزيز التعليم وفائدة البيتكوين تؤكد مؤسسة ستاكس آسيا لأنظمة السجلات الموزعة التزامها المستمر بتعزيز الجانب التعليمي للبيتكوين وتوسيع فوائده في مختلف أنحاء المنطقة. ومن خلال الاستفادة من خبرة المؤسسة في مجالات قابلية برمجة البيتكوين والتمويل اللامركزي (DeFi)، تهدف الأخيرة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والأدوات التي تتيح لهم الإستفادة الكاملة من الإمكانات التي تقدمها تقنية البيتكوين. ويُشكلل الإطلاق الأخير لعملة (sBTC) على شبكة ستاكس الرئيسية خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث يُقدّم أصولاً رقمية قابلة للبرمجة ومدعومة بواسطة بيتكوين بنسبة 1:1، الأمر الذي يتيح توسيع نطاق استخدام بيتكوين ضمن تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، مثل الإقراض والتداول وغيرها. ويأتي ذلك مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لأمان شبكة بيتكوين. وعلّق حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، على التسجيل الجديد قائلاً: "يعكس تسجيل مؤسسة ستاكس آسيا لأنظمة السجلات الموزعة في أبوظبي العالمي (ADGM) التزامنا الراسخ بدعم التقنيات التحولية. ومع استمرار انضمام كبرى المؤسسات العاملة في مجال البلوك تشين إلى أبوظبي العالمي باعتباره جهة تنظيمية رائدة، تترسخ مكانة المنطقة كمحور أساسي للمبتكرين الباحثين عن بيئة متقدمة وآمنة. كما ويؤكد هذا الانضمام على الدور المتصاعد لدولة الإمارات في مجال الأصول الرقمية، ويمهد الطريق لتسريع تطوير حلول بيتكوين الطبقة الثانية وتعزيز تبني تقنيات البلوك تشين في المنطقة." ومن الجدير بالذكر أنّ تسجيل مؤسسة ستاكس آسيا لأنظمة السجلات الموزعة في أبوظبي العالمي (ADGM) يأتي في وقت يشهد تسارعًا في تبني تقنيات بيتكوين، الأمر الذي سيُسهم في دفع عجلة الابتكار داخل النظام البيئي للبيتكوين.

Magazine: Altcoin season to hit in Q2? Mantra’s plan to win trust: Hodler’s Digest, April 13 – 19