شركة “ستراتيجي” تضيف ما قيمته 1.4 مليار دولار من البيتكوين لمحفظتها: التفاصيل

أعلنت شركة “ستراتيجي” التي تعد حاليا أكبر مالك مؤسساتي للبيتكوين، عن استحواذها على 15,355 بيتكوين إضافية بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار، ليرتفع إجمالي حيازتها إلى 553,555 بيتكوين.

جرت تنفيذ عمليات الشراء ما بين 21 و27 أبريل، بسعر متوسط يقدر بـ 92,737 دولار لكل عملة.

تم تمويل هذا الاستحواذ عبر عائدات طرح أسهم الشركة، وفقا لإفصاح جديد مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

خلال نفس الفترة، جمعت “ستراتيجي” نحو 1.4 مليار دولار من خلال بيع 4.02 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة “أ” (MSTR) و435,069 سهم من أسهمها الممتازة من الفئة “أ” (STRK) بنسبة فائدة 8.00%.

بذلك، تُقدر قيمة ممتلكات “ستراتيجي” من البيتكوين بنحو 52.7 مليار دولار وفقا للأسعار الحالية، حيث يتم تداول البيتكوين بالقرب من 95,300 دولار، بحسب بيانات “TradingView”.

وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة القيمة النظرية لاستثمارات الشركة وتحقيق مكاسب غير محققة تقارب 15 مليار دولار، إذ أن الشركة حصلت على البيتكوين بمتوسط سعر يبلغ 68,459 دولار.

ويمثل هذا ثالث أسبوع على التوالي تضيف فيه “ستراتيجي” إلى احتياطياتها من البيتكوين، بعد أن كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن شراء 6556 بيتكوين خلال الأسبوع المنتهي في 20 أبريل.

ويأتي الإعلان بعد منشور لـ “مايكل سايلور” يوم الأحد، أشار فيه إلى متتبع محفظة البيتكوين الخاص بـ “ستراتيجي”.

وفيما يخص أداء سهم الشركة، فقد ارتفعت أسهم “ستراتيجي” (MSTR) بنسبة 1.6% في تعاملات ما قبل السوق يوم الاثنين، بعد مكاسب بنسبة 5% سجلتها يوم الجمعة، وفقا لبيانات “Yahoo Finance”.

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