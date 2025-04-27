هل يتجه سعر البيتكوين نحو مستوى 95 ألف دولار ثم إلى 103 آلاف دولار؟

شهدت عملة البيتكوين ارتفاع قوي خلال نهاية الأسبوع، حيث تجاوز سعرها مستوى 95,000 دولار يوم الجمعة واستمر في الصعود حتى صباح اليوم الأحد ثم الارتداد لمستوى 93 ألف دولار في وقت النشر وذلك بعد فترة من التقلبات الحادة خلال الأسابيع الماضية.

سجلت عملة البيتكوين ارتفاع بنسبة تزيد عن 11% خلال الأيام 7 الماضية، مع بلوغ قيمتها السوقية نحو 1.88 تريليون دولار، مما أثار موجة من التوقعات الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأ كثيرون يتحدثون عن احتمالية تجاوز السعر حاجز 100 ألف دولار، رغم تحذيرات بعض الخبراء من ضرورة توخي الحذر، خاصة بالنسبة للمتداولين الأفراد.

في هذا السياق، أشار المحلل المعروف باسم “Titan of Crypto” إلى أن البيتكوين يشهد اختراق لنموذج “راية الثور”، متوقع ارتفاع قصير الأجل يصل إلى 103,000 دولار، وفقا لمنشور له على منصة X.

وجاء هذا الأداء السعري المتقدم بالتزامن مع عمليات تراكم ملحوظة من قبل كبار المستثمرين، حيث كشفت بيانات “Santiment” أن المحافظ التي تحتفظ بما بين 10 إلى 10,000 بيتكوين قد عززت بشكل مكثف من حيازاتها، وهو ما وصفه المدافع المعروف عن البيتكوين، “كايل شاسيه”، بأنه أقوى إشارة في السوق.

كما أوضحت منصة “Santiment” أن معنويات السوق قد بلغت مستويات من الطمع هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، حين سجلت البيتكوين ذروة مؤقتة قبل تصحيح هبوطي بنسبة 13%.

وذكرت المنصة أن الحيتان قد تستغل أي عمليات بيع من قبل المتداولين الأفراد الباحثين عن الأرباح، ما قد يدفع بالسعر إلى تجاوز 100 ألف دولار خلال أسبوع إلى أسبوعين.

من جانب آخر، أشار بعض المحللين إلى تطورات لافتة، حيث لاحظ “Daan Crypto Trades” قوة البيتكوين عند مستويات تصحيح “فيبوناتشي” الأساسية، معلقا بأن العملة أظهرت ارتداد قوي واستمرار من مستوى تصحيح 382، مما يعزز من نظرية الاتجاهات الإيجابية على الأطر الزمنية الأطول.

وفيما يتعلق بالتوقعات بعيدة المدى، اقترح المحلل “فان دي بوب” أن السوق قد يكون على أعتاب دورة صعودية كبرى، مستندا إلى رسم بياني أعده “TechDev_52” يُظهر أن البيتكوين كان في أطول دورة هبوطية استمرت لأربع سنوات، مما يشير إلى احتمال بدء دورة صعودية تاريخية.

مع ذلك، حذرت “Santiment” من أن سيطرة الطمع المفرط بين المستثمرين قد تؤدي إلى تكوين قمة سعرية محلية، في حين أن سلوك السوق الأكثر اتزان قد يسمح للبيتكوين بمواصلة التفوق على الأسواق التقليدية مثل مؤشر S&P 500.

ومع احتفاظ البيتكوين بنسبة سيطرة تبلغ 61.2% واستمرار اهتمام المؤسسات الكبيرة، فإن تحركات العملة في الأيام القادمة قد تحدد اتجاه سوق الكريبتو ككل.

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