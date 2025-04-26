CoinFerenceX دبي – أول حدث لامركزي في العالم يجمع بين الابتكار والانتشار العالمي

تستعد دبي لاستضافة مؤتمر CoinFerenceX، أول مؤتمر لامركزي في عالم Web3، في 28 أبريل 2025، مع توقعات بحضور أكثر من 4000 شخص فعليا.

بعد نجاح نسخه السابقة، يعود CoinFerenceX بمشاركة شركاء عالميين جدد مثل Decent Labs وTrustWise، لتعزيز أدوات Web3، مع التركيز على جعل الفعاليات أكثر انفتاح وترابط ومشاركة على مستوى العالم.

ويجمع الحدث بين التواصل المباشر والمشاركة الرقمية عبر البث الحي والفعاليات المحلية وجلسات تفاعلية من مختلف أنحاء العالم.

حدث لامركزي مفتوح للجميع:

سواء كنت في دبي أو تتابع من سنغافورة أو برلين أو لاغوس أو ساو باولو، فأنت لست مجرد مشاهد بل جزء من الفعالية. يمنح CoinFerenceX الفرصة لبُناة Web3 والمستثمرين والمفكرين للالتقاء وتبادل المعرفة وتعزيز نمو النظام البيئي.

ما الذي ينتظرك في CoinFerenceX دبي؟

باعتبارها من أسرع المراكز نموًا في عالم العملات المشفرة، تستضيف دبي نسخة هذا العام من CoinFerenceX، التي ستتناول أهمية المنطقة في ابتكارات البلوكتشين إلى جانب الاتجاهات العالمية في مجالات العملات الرقمية، الألعاب، التنظيم، الأمن، وغيرها.

تشمل أبرز المناقشات:

حروب البورصات: من سينجو من الحملة القادمة؟

الأصول الحقيقية: تحويل الواقع إلى رموز أم مجرد ضجيج رقمي؟

السرد أولًا: كيف تحرك القصص الأسواق في Web3؟

DeFi انتهى… فليحيا DeFi الجديد.

رأس المال المغامر والسرديات: من يُحدد مستقبل Web3؟

أمن البلوكتشين: لماذا لا تزال الاختراقات مستمرة؟

تقاطع الذكاء الاصطناعي مع Web3: تصادم أم تكامل؟

تنظيم العملات المشفرة: هل بدأت المعركة للتو؟

وسيختتم الحدث بجلسة خاصة مع شخصية بارزة من صناعة البلوكتشين.

تعرف على المبتكرين: Decent Labs، TrustWise، وشبكة Kaanch

يرحب CoinFerenceX بشركائه الجدد الذين يسعون لتسهيل وتطوير بيئة Web3:

Decent Labs : منصة بدون برمجة تُمكّن أي شخص من إطلاق مشروع Web3 بسرعة، مدعومة بالرمز الجديد $DCNT، بهدف “تحويل كل فكرة إلى واقع على البلوكتشين”.

: منصة بدون برمجة تُمكّن أي شخص من إطلاق مشروع Web3 بسرعة، مدعومة بالرمز الجديد $DCNT، بهدف “تحويل كل فكرة إلى واقع على البلوكتشين”. TrustWise : تسعى لحل تحديات المعاملات المصرفية عبر الحدود، بتوفير أدوات للشركات الناشئة لإدارة الأموال والامتثال التنظيمي بسهولة.

: تسعى لحل تحديات المعاملات المصرفية عبر الحدود، بتوفير أدوات للشركات الناشئة لإدارة الأموال والامتثال التنظيمي بسهولة. شبكة Kaanch: بلوكتشين من الطبقة الأولى يحقق سرعات تصل إلى 1.4 مليون معاملة في الثانية بزمن كتلة 0.8 ثانية، مما يجعله من الأسرع عالميًا وجاهزًا لدعم التطبيقات التي تتطلب أداءً عاليًا.

انتشار عالمي وتأثير محلي

يتوقع أن يحضر أكثر من 4000 شخص الحدث ميدانيًا، بينما سينضم آلاف آخرون عبر الإنترنت ومن خلال مراكز مجتمعية في أنحاء مختلفة من العالم، حيث ستشمل تلك المراكز جلسات نقاش محلية وتواصل مباشر مع الفعالية الرئيسية.

يختلف CoinFerenceX عن المؤتمرات التقليدية، فهو فعالية من المجتمع وللمجتمع، بلا قيود جغرافية أو مالية، حيث يمكن لأي شخص أن يكون جزءًا من الحدث دون الحاجة إلى السفر.

CoinFerenceX ليس مجرد مؤتمر Web3 آخر، بل هو حركة تعيد تعريف مفهوم الفعاليات الرقمية، واضعة الأفراد في صميم التجربة. ومع انطلاق نسخة دبي، يتضح أن مستقبل Web3 سيُبنى بواسطة أولئك الذين يحضرون، يبتكرون، ويتشاركون الأفكار بحرية.

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