شركة “ARK Invest” توضح كيف يمكن أن يصل سعر البيتكوين إلى 1.5 مليون دولار بحلول سنة 2030

قامت شركة “ARK Invest”، بقيادة “كاثي وود”، برفع توقعاتها لسعر بيتكوين بحلول عام 2030، متوقعة سيناريو صاعد يمكن أن يصل بسعر العملة إلى 2.4 مليون دولار، مقارنة بتقديرها السابق البالغ 1.5 مليون دولار.

كما رفعت الشركة توقعاتها الأساسية إلى 1.2 مليون دولار، والهابطة إلى 500 ألف دولار، وفقا لتقرير صادر في 24 أبريل.

تعتمد هذه التوقعات على زيادة تبني المؤسسات للبيتكوين، مع افتراض استحواذ العملة على 6.5% من محفظة الاستثمار العالمية المقدرة بنحو 200 تريليون دولار بحلول 2030، أي ما يقارب ضعف حصة الذهب الحالية.

وترى “ARK” أن البيتكوين قد تكتسب زخم إضافي بوصفها ذهب رقمي، مع فرص كبيرة في الأسواق الناشئة كتحوط ضد التضخم، مدفوعة بتوسع الإنترنت واعتماد بعض الدول القومية للعملة، إلى جانب دعم سياسات مثل الأمر التنفيذي للرئيس “ترامب” الصادر في مارس 2025.

كما أشار التقرير إلى ازدياد عدد الشركات المدرجة التي تحتفظ بالبيتكوين، مع تجاوز استثماراتها 55 مليار دولار بحلول نهاية 2024، بالإضافة إلى النمو السريع للخدمات المالية القائمة على البلوكشين، مثل شبكة “Lightning”، مما يدعم آفاق العملة طويلة الأجل.

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