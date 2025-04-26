تجاوز حجم تداول عقود بينانس الآجلة تريليون دولار: هل تُغذي الرافعة المالية ارتفاع السوق حاليا؟

تجاوز حجم تداول عقود بينانس الآجلة حاجز 1 تريليون دولار خلال الشهر الماضي، مما يعزز الجدل حول دور الرافعة المالية في دفع أسعار العملات المشفرة إلى الأعلى.

حيث بلغ إجمالي التداول 1.04 تريليون دولار في أبريل، متجاوزا مستويات فبراير ومارس، ومقتربا من ذروة يناير عند 1.23 تريليون دولار.

واكب هذا الارتفاع القوي في نشاط المشتقات صعود سعر بيتكوين من مستوى 85,000 إلى 94,700 دولار، مدعوم بزيادة ملحوظة في حجم الشراء المباشر عبر منصة بينانس، حيث ارتفعت نسبة شراء العملات بنسبة 19% خلال الشهر، مع تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 6.2%.

ولم تقتصر المكاسب على بينانس وحدها، إذ سجلت منصات OKX وBybit وBitget نمو لافت في أحجام تداولاتها، ما يعكس انتعاش عام في سوق العقود الآجلة.

ورغم هذا الزخم الإيجابي، برزت مؤشرات حذرة، مع تدفق أكثر من 47,000 بيتكوين إلى منصات التداول من قبل حاملي المدى القصير بهدف جني الأرباح، إضافة إلى بيع معدّني البيتكوين والايثيريوم لكميات كبيرة من الأصول مع ارتفاع الأسعار، مما يثير تساؤلات حول مدى استدامة الارتفاع الحالي.

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