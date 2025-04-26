شركة Bitwise تسجل أول صندوق NEAR متداول في البورصة في الولايات المتحدة: التفاصيل

سجلت شركة “Bitwise” لإدارة الأصول أول صندوق NEAR متداول في البورصة الأمريكية، في خطوة تعكس تزايد الاهتمام المؤسساتي بالعملات الرقمية البديلة.

وأُنشئ الصندوق تحت اسم “Bitwise NEAR ETF” في ولاية ديلاوير، تمهيدا لتقديم طلب رسمي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

في حال اعتماده، سيكون الصندوق أول منتج متداول في البورصة بالولايات المتحدة يركز على بروتوكول NEAR، المصمم لتعزيز قابلية التوسع ودعم المطورين.

وكانت شركات مثل “21Shares” و”Grayscale” قد طرحت سابقا منتجات استثمارية مرتبطة بـNEAR، إلا أن Bitwise تسعى لتقديم منتج فوري شفاف يسهل على المؤسسات الاستثمار فيه دون تعقيدات الحفظ وإدارة المفاتيح.

أشارت “Bitwise” إلى أن أصولها المدارة تجاوزت 5 مليار دولار حتى أكتوبر 2024، مدعومة بنجاح صناديقها مثل BITB، الذي نما إلى 3.6 مليار دولار منذ إطلاقه مطلع 2024، ليصبح من أفضل صناديق بيتكوين أداء.

تسعى “Bitwise” إلى توسيع عروضها لتشمل صناديق متداولة تستهدف أصولا رقمية أخرى مثل XRP وDogecoin وسولانا، وسط بيئة سياسية أكثر دعما للعملات المشفرة خلال إدارة “ترامب”.

وتترقب الأسواق قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن عدة طلبات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

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