هدوء سعر البيتكوين فوق مستوى 94 ألف دولار وتحسن طفيف في أسعار العملات البديلة

استمر الزخم الإيجابي للبيتكوين خلال تداولات يوم الجمعة، حيث وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له منذ شهرين عند نحو 96 ألف دولار قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى مادون مستوى 95 ألف دولار.

بينما وعلى مدار 24 ساعة الماضية، سجلت العديد من عملات الميم مكاسب قوية، كان أبرزها عملتا “بونك” و”ترامب”، حيث تجاوزت نسبة ارتفاع كل منهما 20%.

واستقر سعر البيتكوين بالقرب من مستوى 95 ألف دولار بعد سلسلة من المكاسب المتواصلة التي بدأت مطلع الأسبوع، إذ ارتفعت من 84 ألف دولار إلى ما يزيد عن 87 ألف دولار، متجاوزة نطاق التجميع السابق.

هذا وواصلت البيتكوين تعزيز مكاسبها خلال الأيام التالية، إذ اخترقت مستوى 90 ألف دولار يوم الثلاثاء، قبل أن تسجل 93 ألف دولار يوم الأربعاء، حيث واجهت مقاومة محدودة أدت إلى تراجعها نحو 92 ألف دولار.

غير أن الاتجاه الصعودي استؤنف بقوة يومي الخميس والجمعة، وصولا إلى قمة بلغت قرابة 96 ألف دولار أمس، مسجلة بذلك أعلى سعر لها خلال الشهرين الماضيين.

ومع بداية اليوم، تتداول البيتكوين عند مستويات تقترب من 95 ألف دولار بعد تصحيح طفيف، فيما تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.880 تريليون دولار مع تراجع طفيف في نسبة هيمنتها على السوق إلى 61.2%، وفق بيانات منصة CG.

وفيما يتعلق بعملة “ترامب”، فقد قفزت قيمتها بشكل ملحوظ عقب إعلان عن فرصة حضور مأدبة عشاء خاصة مع رئيس الولايات المتحدة لأكبر 220 حامل للعملة.

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