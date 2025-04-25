اقتراب موعد إطلاق عقود XRP الآجلة في بورصة CME الشهر المقبل

تستعد مجموعة CME لإطلاق عقود XRP الآجلة في 19 مايو المقبل، في خطوة جديدة لتعزيز عروضها في مجال مشتقات العملات المشفرة المنظمة، وذلك بعد إدراج عقود سولانا مؤخرا.

وتبقى الخطوة مرهونة بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

رغم الإعلان، لم يشهد سعر XRP تحرك كبير، حيث استقر عند 2.20 دولار بارتفاع أسبوعي نسبته 6%.

تحتل XRP حاليا المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية عند 128 مليار دولار.

بحسب “جيوفاني فيسيوسو” من CME، يأتي هذا الإطلاق استجابة للطلب المتزايد على أدوات مشتقة منظمة تساعد في إدارة المخاطر.

العقود الجديدة ستتوفّر بحجمين: 2500 و50,000 XRP، وتُسوى نقدا بناء على السعر المرجعي اليومي لـ CME.

ويُشار إلى أن حجم تداول المشتقات المرتبطة بـ XRP عبر CME ارتفع بنسبة 141% على أساس سنوي، ليبلغ 11.3 مليار دولار في الربع الأول.

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