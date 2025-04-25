بينانس تُعزز هيمنتها على احتياطي البيتكوين في منصات التداول: التفاصيل

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 10% منذ الأسبوع الماضي، ومع تحسن المعنويات، تعززت مكانة بينانس كأكبر منصة تداول، إذ تُظهر بيانات “CryptoQuant” أنها تحتفظ بـ 23% من إجمالي احتياطي البيتكوين في المنصات المركزية.

منذ أزمة “كوفيد-19″، واصلت بينانس زيادة احتياطياتها، في حين تراجع احتياطي المنافسين، مما يعكس ثقة المستخدمين وتمركز السيولة.

لكن هذا التمركز أثار تساؤلات حول مركزية السوق وتأثير بينانس على تدفقات رأس المال.

في الوقت نفسه، يتزايد نشاط الحيتان والمؤسسات، حيث ارتفعت نسبة الشراء/البيع في بينانس بنحو 19% خلال الشهر الماضي.

سجلت المنصة صافي تدفقات إيجابي بلغ 62 مليون دولار، وهو الأعلى منذ أسابيع.

ومع ضعف مشاركة متداولي التجزئة، تُعد هذه المؤشرات المؤسساتية دلالة على زخم صعودي محتمل، خاصة بعد أن لامس سعر بيتكوين 94,500 دولار في ظل تحسن الظروف الاقتصادية الكلية.

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