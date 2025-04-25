منصة “PancakeSwap” تسجّل تداولات قياسية في الربع الأول 2025

سجلت منصة “PancakeSwap”، وهي منصة تداول لامركزية تدعم عدة شبكات بلوكشين، أفضل أداء مالي لها حتى الآن، حيث بلغ حجم التداول في الربع الأول من عام 2025 نحو 205.3 مليار دولار، وفقا لبيانات “Dune Analytics”.

وبالرغم من الأداء المثالي للمنصة اللامركزية تظل العملة الرقمية الأصلية للمنصة “CAKE”، تراوح مكانها دون مستوى 2 دولار.

نمو قياسي دون انعكاس على سعر العملة:

ارتفع حجم التداول على “PancakeSwap” بنسبة تجاوزت 921% مقارنة بالربع الأول 2023، الذي بلغ فيه حجم التداول 20.1 مليار دولار فقط.

كما ارتفع عدد المتداولين النشطين إلى 5.83 مليون مستخدم فريد، بزيادة قدرها 81% خلال عامين، بينما قفزت المعاملات إلى 114.4 مليون معاملة، مقارنة بـ 44.1 مليون معاملة في الفترة نفسها من عام 2023.

جزء كبير من هذا النمو يُعزى إلى تطبيق تحديث “CAKE Tokenomics 3.0”.

وقد تضمن هذا التحديث إلغاء بعض الآليات السابقة، مثل “CAKE staking” و”veCAKE”، ومشاركة الإيرادات، لصالح نموذج جديد يركّز على تقليص الانبعاثات وزيادة الكفاءة الاقتصادية للعملة.

بالرغم من الأداء القوي تعاني العملة الرقمية الخاصة بالمنصة من تراجع ملحوظ، إذ انخفض سعرها بنسبة 24.6% خلال 30 يوم الماضية، وبنسبة 36.2% على أساس سنوي.

تتداول العملة حاليا بعيدا بنسبة 95.6% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 43.96 دولار، المسجل قبل نحو أربع سنوات.

رغم أن القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على المنصة تتجاوز 1.64 مليار دولار، وعرض العملة المتداول يبلغ 313 مليون عملة، فإن شهية المستثمرين تجاه CAKE لا تزال ضعيفة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الكلية التي تؤثر سلبا على قطاع العملات الرقمية البديلة.

هذا التباين اللافت بين مقاييس الأداء التشغيلي والقيمة السوقية للعملة لم يمر دون ردود فعل.

ففي حين يرى البعض أن “CAKE” مقدّرة بأقل من قيمتها الحقيقية، ذهب آخرون إلى حد وصف المشروع بأنه منقرض، معبرين عن شكوكهم في جدوى العملة الرقمية الخاصة بالمشروع رغم التحسينات الأخيرة.

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