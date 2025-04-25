عملية جني أرباح واسعة النطاق: مضاربو البيتكوين وحيتان الايثيريوم يسحبون السيولة مع تصاعد الأسعار

على الرغم من الطابع المتفائل الذي يميز مضاربي البيتكوين إلا أنهم لا يترددون في جني الأرباح عند اشتداد الغموض في السوق، خاصة في ظل الحاجة لتغطية التكاليف أو إدارة المخاطر.

ويبدو أن هذه الحالة قد تجلّت مجددا في أعقاب التذبذبات الحادة التي شهدها السوق مؤخرا.

بعد فترة من الاضطرابات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يُعرف إعلاميا بـ”حرب ترامب التجارية”، والتي تسببت في تراجع سعر بيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار، عاد المضاربون إلى البيع مع ارتفاع السعر بنحو 20,000 دولار منذ 9 أبريل.

ووفقا للبيانات التي شاركها المحلل “علي مارتينيز”، فقد بلغت قيمة الأرباح المجنيّة ما يقارب 18.6 مليون دولار عند تجاوز السعر حاجز 93,000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في المقابل، يبدو المشهد أكثر تشاؤما بالنسبة للإيثيريوم.

فقد شرع عدد من المستثمرين المؤسسيين الكبار، من بينهم شركة “جالاكسي ديجيتال”، في تصفية أجزاء كبيرة من حيازاتهم من عملة الايثيريوم.

وتشير البيانات إلى قيام هؤلاء المستثمرين بنقل 305,000 عملة ايثيريوم، تعادل قيمتها حوالي 540 مليون دولار، إلى منصات التداول خلال أسبوع واحد.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أفاد “مارتينيز” بأن حيتان الإيثريوم عاودوا البيع بوتيرة ملحوظة بعد التحول الأخير في الاتجاه السعري.

حيث قاموا بتصفية أكثر من 63,000 عملة ايثيريوم خلال يومين فقط، أي ما يعادل نحو 110 مليون دولار وفقا للأسعار الحالية.

وكان سعر الايثيريوم قد انخفض مطلع الشهر إلى مستوى 1400 دولار، ما محا عمليا مكاسب قاربت السبع سنوات.

إلا أن السعر تعافى لاحقا متجاوزا 1,800 دولار، مما أتاح فرصة سانحة للمستثمرين للاستفادة من موجة الصعود القصيرة هذه.

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