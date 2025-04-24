مؤسس كاردانو: الايثيريوم لن تصمد على المدى الطويل وتشبيهها بشركة “بلاك بيري” ليس مبالغة

أعرب “تشارلز هوسكينسون”، مؤسس كاردانو وأحد المشاركين السابقين في تأسيس شبكة الإيثيريوم، عن تشاؤمه حيال مستقبل الايثيريوم، متوقعا أن تفقد مكانتها خلال العقد أو العقد ونصف المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة (AMA) أجراها يوم أمس الأربعاء.

قال “هوسكينسون”:

لا أعتقد أن الايثيريوم ستصمد لأكثر من 10 إلى 15 عام، يمكن القول أن الايثيريوم يشبه ولحد كبير شركة بلاك بيري، التي هيمنت يوما ما على سوق الهواتف الذكية، لكنها انقرضت بعد صعود آيفون من آبل.

وأشار إلى ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا التقييم السلبي، أبرزها أن مؤسسة الايثيريوم تعتمد، حسب رأيه، على بروتوكولات وتصميمات فنية غير فعالة.

وانتقد نموذج المحاسبة المستخدم، والجهاز الافتراضي، وآلية إجماع إثبات الحصص، واصفا إياها جميعا بأنها “خاطئة”.

كما انتقد هوسكينسون الطبقات الثانية (Layer 2) على الايثيريوم، معتبرا أنها تضر بالشبكة الأساسية ولا تساهم في تقويتها.

ووصفها بأنها “طفيلية”، وهو توصيف ردده أيضا “أناتولي ياكوفينكو”، الشريك المؤسس لسولانا.

ويرى أن هذه الطبقات تستحوذ على السلسلة الرئيسية، مما يُضعف جدوى بقائها.

وتابع “هوسكينسون” بالقول إن الإيثيريوم تفتقر إلى نظام حوكمة فعّال على السلسلة، ما يُعقّد من عملية إصلاح نقاط الضعف الهيكلية الموجودة حاليا.

تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه الايثيريوم من تراجع ملحوظ في أدائها مقارنة بالبيتكوين، حيث انخفضت بنسبة 46% منذ بداية العام.

كما تصدرت صناديق الاستثمار المتداولة التي تراهن ضد ETH قائمة الأفضل أداء في الولايات المتحدة، ما يعكس تزايد الشكوك حول مستقبل الشبكة.

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