مخترق بروتوكول “ZKsync” يقبل مكافأة ويعيد ما يقارب 5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة

أعاد مخترق ما يقارب 5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من عقد توزيع “ZKsync”، بعد قبول عرض مكافأة بنسبة 10% مقابل إعادة 90% من الأموال خلال مهلة 72 ساعة.

أكد فريق “ZKsync” أن أموال المستخدمين لم تتعرض للخطر وأن البروتوكول لا يزال آمنا.

الأصول المستردة تخضع الآن لإشراف مجلس الأمن الخاص بالمشروع.

تأتي هذه الحادثة ضمن موجة مستمرة من الهجمات الإلكترونية على قطاع العملات المشفرة، حيث سُرق أكثر من 1.6 مليار دولار خلال أول شهرين من 2024، أبرزها اختراق Bybit بقيمة 1.45 مليار دولار.

وتبقى شبكة الايثيريوم والمشاريع القائمة عليها الهدف الأبرز للمخترقين، بينما يُظهر معدل استرداد الأموال تراجع كبير في الفترة الأخيرة.

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