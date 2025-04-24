دونالد ترامب يستضيف عشاء حصري لكبار حاملي العملة الرقمية $TRUMP وسعر العملة يتفاعل ايجابا

في الساعات القليلة الماضية، تم الاعلان عن حدث استثنائي يجمع بين السياسة والبلوكشين، حيث يستعد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لاستضافة عشاء خاص بكبار حاملي العملة الرقمية $TRUMP، وذلك في إطار فعالية مغلقة تُعرف باسم:

حفل عشاء $TRUMP.

وقد اكتشف أعضاء من مجتمع المشروع صفحة إلكترونية على الموقع الرسمي تشير إلى الحدث، والذي تأكد لاحقا تنظيمه في 22 مايو بنادي “ترامب” الوطني للغولف.

وسيقتصر الحضور على أول 220 حامل للعملة من كبار المستثمرين.

من أجل التأهل للمشاركة، يُطلب من المهتمين ربط محافظهم الرقمية من خلال الموقع المخصص trumpdinner.gettrumpmemes.com للتحقق من ملكيتهم والتسجيل.

الدعوات فردية وغير قابلة للتحويل، كما لا يُسمح باصطحاب ضيوف.

وعلى الرغم من شمول الدعوة لحفل العشاء، فإن جميع التكاليف الأخرى، بما في ذلك السفر والإقامة والنفقات الشخصية، تقع على عاتق المدعوين.

كما سيخضع جميع الحاضرين لإجراءات أمنية صارمة، تشمل فحوصات خلفية دقيقة وربط الهوية بالمحفظة الرقمية.

تفاعل سعر العملة بشكل ايجابي وارتفع سعر العملة، حيث قفزت بأكثر من 70% خلال يوم واحد، من 9.3 دولار إلى 16 دولار مباشرة بعد إعلان الخبر.

وفي وقت كتابة هذا المقال، تتداول العملة بالقرب من مستوى 13 دولار، بزيادة تُقدّر بنحو 33% خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات “CoinGecko”.

ورغم الزخم الإعلامي والمجتمعي، يواجه المشروع انتقادات واسعة النطاق من قبل بعض أعضاء مجتمع العملات الرقمية ومشرعين، الذين أعربوا عن قلقهم حيال غياب الرقابة التنظيمية والمخاوف المحتملة من شبهات في الامتثال المالي.

العملة الرقمية التي بلغت قيمتها السوقية ذروتها عند 8 مليار دولار، تراجعت قيمته حاليا إلى نحو 2.7 مليار دولار، وسط تقلبات حادة تعكس الطبيعة المضاربية للمشروع.

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