العملة المستقرة USDT تتجاوز 70 مليار دولار على شبكة ترون: التفاصيل

أعلنت منظمة “ترون داو” (TRON DAO) أن إجمالي العرض المتداول من العملة الرقمية المستقرة التيثر (USDT) على شبكة ترون قد تجاوز 70 مليار دولار، ما يعكس الطلب المتزايد على حلول البلوكشين ذات الأداء العالي والتكاليف المنخفضة، لا سيما في الأسواق الناشئة وعمليات التحويل العابرة للحدود.

تمثل هذه الخطوة تأكيد على المكانة المتنامية لشبكة ترون باعتبارها طبقة تسوية مفضلة للعملات الرقمية المستقرة، مستفيدة من قدرتها العالية على التوسع، وثبات أدائها، وانخفاض تكاليف استخدامها.

وتشير الأرقام إلى أن الشبكة تحتضن أكثر من 302 مليون حساب مستخدم، وقد عالجت ما يزيد عن 10 مليار معاملة، إلى جانب تسجيلها أكثر من 20 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة (TVL).

حتى أبريل 2025، تُسهّل ترون تحويلات يومية بمتوسط 19 مليار دولار من USDT، وهو ما يعزز موقعها كمنصة تدعم الاستخدام المؤسساتي بكفاءة وسرعة تتماشيان مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

كما أن استقرار الشبكة وسهولة استخدامها جعلا منها عنصرا حاسما في البنية التحتية المالية في المناطق التي تعاني من اضطرابات نقدية أو تفتقر إلى خدمات مصرفية تقليدية.

في تعليق له، قال مؤسس شبكة ترون، “جاستن صن”:

تجاوز عرض USDT على شبكة ترون حاجز 70 مليار دولار يعكس ثقة المجتمع العالمي ودعمه المتزايد. هذا الإنجاز يؤكد التزامنا بتوفير بيئة مالية آمنة، شاملة، وقابلة للتطوير على نطاق واسع، وهو ثمرة التعاون المستمر بين مختلف مكونات النظام البيئي للعملات المشفرة.

وفي إطار سعيها لتعزيز النزاهة والامتثال، أطلقت ترون بالتعاون مع شركة التيثر ومختبرات TRM وحدة الجرائم المالية T3 (T3 FCU)، الهادفة إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة على الشبكة.

وقد ساهمت هذه الوحدة حتى الآن في تجميد أكثر من 150 مليون دولار بالتعاون مع جهات تنفيذ القانون حول العالم، ما يبرهن على قدرة البنى اللامركزية على تحقيق الشفافية مع المحافظة على الامتثال التنظيمي.

اليوم، تُعد شبكة ترون عنصر حيوي في منظومة العملات المستقرة، حيث توفر بيئة تقنية موثوقة لتحويل الأصول الرقمية بسرعة وبتكلفة منخفضة على المستوى العالمي.

يعكس هذا النمو التزام ترون بتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، والتعاون مع الفاعلين الرئيسيين لتطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة في عالم البلوكشين.

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