الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، يقدم تحديث حول الأموال المسروقة

أصدر “بن تشو”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بايبت”، تحديث بشأن تطورات قضية اختراق الأموال التي بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار دولار، ما يعادل حوالي 500,000 ايثيريوم.

وأوضح أن 68.57% من هذه الأموال لا تزال قابلة للتتبع، في حين فُقد أثر 27.59%، وتم تجميد 3.84% منها.

بحسب “تشو”، فقد تم تحويل الجزء الأكبر من الأموال غير القابلة للتتبع إلى منصات خلط العملات الرقمية، قبل أن تُمرر عبر جسور إلى منصات التداول من نوع P2P وخارج البورصة (OTC).

ومن بين أبرز أدوات الخلط المستخدمة، أشار إلى “واسابي”، والتي ترتبط بأنشطة لجمهورية كوريا الشمالية، إلى جانب منصات أخرى مثل “كريبتو ميكسر”، “تورنادو كاش”، و”ريلجان”.

وفي تطور لافت، تم تحويل 432,748 ايثيريوم (ما يعادل 1.21 مليار دولار) إلى بيتكوين عبر بروتوكول “ثورتشين”، حيث جرى تحويل ما نسبته 67.25% من هذا المبلغ إلى 10,003 بيتكوين موزعة على عدة محافظ.

كما أفاد “تشو” بأن الشركة تلقت 5433 بلاغ ضمن برنامج مكافآت المعلومات خلال الشهرين الماضيين، بينها 70 بلاغ دقيق، مؤكدا استمرار جهود شركة Bybit في استقطاب مزيد من صائدي المكافآت لتعقّب الأموال وفك تشفير أدوات الخلط المستخدمة في عمليات الإخفاء.

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