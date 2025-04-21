شركة التيثر تصدر ماقيمته مليون دولار من USDT على بلوكشين ترون: التفاصيل

أصدرت شركة التيثر دفعة جديدة من عملتها الرقمية المستقرة بقيمة مليار دولار على شبكة ترون، وفقا لبيانات من حساب تحليل معاملات البلوكشين@lookonchain ومنصة تتبع الحيتان “Whale Alert”.

أظهرت البيانات أن جزء من هذه السيولة—وتحديدا 500 مليون دولار—نُقل مباشرة من خزائن التيثر إلى منصة HTX التابعة لجاستن صن، مؤسس شبكة ترون.

منذ 29 يناير، أصدرت التيثر ما مجموعه 10 مليار دولار من عملتها المستقرة USDT، دون الإفصاح عن جميع الشبكات التي استخدمت في عمليات السك.

ويُنظر إلى هذه الإصدارات على أنها ضخ ضخم للسيولة في السوق، وهو ما يُثير اهتمام المستثمرين ويُمهّد غالبا لصعود الأسعار، خصوصا بالنسبة لعملة البيتكوين التي بدأت بالفعل في التحرك صعودا مؤخرا.

تاريخيا، أدت زيادات مماثلة في عرض العملات المستقرة إلى تعزيز شهية المستثمرين ودفع الأسواق نحو مزيد من النشاط، ما يعزز التوقعات بموجة صعود قادمة في سوق العملات الرقمية.

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