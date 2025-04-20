شركة “تشارلز شواب” تحضر لإطلاق التداول الفوري للعملات المشفرة: التفاصيل

أعلنت شركة “تشارلز شواب”، إحدى كبرى شركات الوساطة المالية في الولايات المتحدة، عن نيتها إطلاق خدمة التداول الفوري للعملات المشفرة خلال 12 شهر القادم، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي “ريك وورستر” خلال التحديث الفصلي لأعمال الشركة في ربيع 2025.

أشار “وورستر” إلى أن الشركة تواصل التقدّم بخطى ثابتة نحو توفير هذه الخدمة، في انتظار توفر بيئة تنظيمية مواتية في الولايات المتحدة.

وأضاف:

نتوقع، مع تغير البيئة التنظيمية، أن نتمكن من إطلاق تداول فوري ومباشر للعملات المشفرة خلال عام، ونحن ملتزمون بالتحرك في هذا الاتجاه.

تأكيد “وورستر” يأتي تعزيزا لما تم التصريح به سابقا في نوفمبر الماضي خلال مقابلة مع إذاعة “بلومبرغ”، حيث أوضح آنذاك استعداد الشركة لدخول سوق الأصول الرقمية بمجرد تبلور الإطار التنظيمي، خاصة في ظل توقعات بحدوث تغييرات خلال فترة ولاية رئاسية ثانية محتملة لـ “دونالد ترامب”.

تقدم شركة “شواب” حاليا منتجات استثمارية مرتبطة بالعملات المشفرة تشمل صناديق متداولة (ETF) وعقود آجلة، إلا أن إضافة التداول الفوري من شأنها أن تعزز مكانتها التنافسية أمام شركات مثل “روبن هود” و”ويبول”، كما ستمنح المستخدمين إمكانية وصول أوسع إلى سوق العملات الرقمية، مع رفع مستوى السيولة والشرعية ضمن منصتها الاستثمارية.

صرّح “وورستر” بأن الشركة تشهد حاليا تفاعل قوي مع منتجاتها المتعلقة بالعملات المشفرة، مشيرا إلى الإقبال المتزايد على الصناديق المتداولة والعقود الآجلة المتاحة على منصة “شواب”.

كما أكد أن هناك اهتمام ملحوظ من فئة العملاء المحتملين، حيث سجل المحتوى الرقمي المتخصص في العملات المشفرة نمو في عدد الزيارات بنسبة 400%، وكانت نسبة 70% من الزوار من غير عملاء الشركة الحاليين.

وأوضح أن العملاء يبحثون عن شراكة مع جهة موثوقة تتيح لهم مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية، مؤكدا أن “شواب” قادرة على تلبية هذا النوع من الطلب.

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