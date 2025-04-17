جدوى استثمار شركة “MicroStrategy” في البيتكوين؟ وهل نجحت استراتيجية “مايكل سايلور”

في ظل بيئة اقتصادية مضطربة، برز سهم شركة “MicroStrategy” كأحد أفضل الأسهم أداء متجاوزا ما يُعرف بـ “السبعة العظماء” في وول ستريت، بعائد سنوي بلغ 133% حتى منتصف أبريل.

الارتفاع كان مدفوع باستراتيجية الشركة الجريئة في الاحتفاظ بعملة البيتكوين.

تعكس بيانات منصة “YCharts” أن أداء “MicroStrategy” خلال 12 شهر الماضي تفوق بشكل لافت على عمالقة التكنولوجيا.

فقد جاءت “تسلا” في المرتبة الأولى بين منافسيها بنسبة عائد سنوي بلغت 57%، تلتها شركة إنفيديا بـ30%، رغم تكبدها خسائر كبيرة نتيجة القيود الأمريكية على تصدير الرقائق إلى الصين.

بينما سجلت آبل 17% فقط، وبقيت كل من “ميتا” و”ألفابت” في حالة ركود، بعوائد لم تتجاوز 4% و2% على التوالي.

أما أمازون ومايكروسوفت، فواجهتا خسائر نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية وتراجع التوقعات.

يتزايد تأثير استراتيجية الشركة بشكل خاص في ظل تقلبات الأسواق العالمية، إذ تزامن هذا التفوق مع تراجع حاد في مؤشرات الأسهم الكبرى، بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية السابقة رسوما جمركية على شركاء التجارة الرئيسيين، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تجاوزت 6%، ودفع ناسداك وداو جونز إلى منطقة السوق الهابطة.

رغم هذه الخلفية الضاغطة، واصلت “MicroStrategy” توسيع ممتلكاتها من البيتكوين.

ففي أبريل، أضافت الشركة 3459 بيتكوين مقابل نحو 286 مليون دولار، بعد عملية شراء سابقة في مارس شملت أكثر من 22 ألف بيتكوين.

وبلغت حيازتها الإجمالية 531,644 بيتكوين بقيمة سوقية تقارب 36 مليار دولار، وبمتوسط سعر شراء بلغ 67,556 دولار.

أداء الشركة دفع رئيسها التنفيذي، “مايكل سايلور”، إلى الإعلان عبر منصة X قائلا:

هناك استراتيجية للتفوق على السبعة العظماء.

في إشارة واضحة إلى رهانه الناجح على البيتكوين.

وقد لاقت هذه التصريحات صدى واسعا، حيث اعتبرها مؤيدوه دليل على جدوى إدماج البيتكوين في الميزانيات العمومية، رغم استمرار المخاوف بشأن تقلبات السوق.

تجلى هذا القلق مؤخرا، عندما تراجعت أسهم الشركة من 340 دولار إلى أقل من 240 دولار في غضون أيام، قبل أن تتعافى إلى 300 دولار، مما خفف من حدة التوقعات السلبية وأعاد الزخم إلى سهم MSTR.

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