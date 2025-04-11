"ترامب" يُلغي قاعدة ضريبة العملات المشفرة المثيرة للجدل من عهد الرئيس السابق"بايدن"

وقّع الرئيس “دونالد ترامب” قرار يُلغي قاعدة ضريبية مثيرة للجدل أصدرتها مصلحة الضرائب الأمريكية في الأيام الأخيرة من إدارة “بايدن”، بحسب النائب الجمهوري “مايك كاري”، الذي قدّم المشروع بالاشتراك مع السيناتور “تيد كروز”.

القاعدة، التي وُضعت في ديسمبر، فرضت على “وسطاء الحفظ” جمع بيانات المستخدمين والإبلاغ عنها إلى مصلحة الضرائب، بما في ذلك إصدار نماذج 1099 والإبلاغ عن أرباح غير تقليدية مثل المقامرة والإيجارات.

كانت القاعدة تهدف لتوسيع الرقابة الضريبية على قطاع التمويل اللامركزي من خلال معاملة مطوّري البروتوكولات كوسطاء تقليديين.

وقّع “ترامب” القرار يوم الخميس، واصفا القاعدة بأنها لائحة منتصف الليل، في إشارة إلى توقيتها المتأخر في الإدارة السابقة.

القرار حظي بدعم من الحزب الجمهوري وعدد من الديمقراطيين، من بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ “تشاك شومر”.

أعتبرت النائبة “أماندا تومينيلي”، المديرة التنفيذية لصندوق تعليم التمويل اللامركزي، القرار نقطة تحول، مشيدة بالخطوة باعتبارها دعم واضح لمطوري البرمجيات وتعزيز لتقنيات البلوكشين.

بإلغاء هذه القاعدة، تتخذ الولايات المتحدة خطوة جديدة نحو بيئة تنظيمية أكثر مرونة وداعمة لنمو صناعة الأصول الرقمية.

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