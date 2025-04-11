رغم تراجع السعر: 85% من حاملي البيتكوين يحققون أرباح

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كشفت منصة “IntoTheBlock” أن أكثر من 85% من حاملي البيتكوين ما زالوا في منطقة الربح، رغم تراجع السعر مؤخرا إلى 74,700 دولار، قبل أن يرتفع مجددا إلى 82,730 دولار، محققا زيادة بنسبة 10% خلال 48 ساعة الماضية.
تؤكد البيانات مرونة البيتكوين كأصل استثماري، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية.
انخفض سعر البيتكوين بعد فرض واشنطن رسوم على 180 دولة، مع تهديد الصين بتصعيد المواجهة، قبل أن تتعافى عقب إعلان ترامب تعليق الرسوم لمدة 90 يوم لكنه أستثني الصين وفرض رسوم اضافية عليها لتصل إلى نسبة 145 %، من جهتها لم تبقى الصين مكتوفة الأيدي فردت بفروض رسوم على المنتجات الأمريكية ورفعتها لنسبة 125%.
في ذات السياق، دعا المستثمر “كيفن أوليري” إلى رفع الرسوم المفروضة على الصين إلى 400%، معتبرا أن ذلك ضروري لحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية.
لكن محللين آخرين أشارو إلى أن التصعيد سيؤدي حتما إلى أزمة مالية اقتصادية.
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