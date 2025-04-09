حرب "ترامب" التجارية تُثبت قيمة تقنية البلوكشين: حسب مؤسس كاردانو

خلال كلمته في أسبوع باريس للبلوكشين، أكد “تشارلز هوسكينسون”، مؤسس كاردانو، أن تصاعد الحرب التجارية بقيادة الرئيس “ترامب” يُبرز أهمية تقنية البلوكشين واللامركزية أكثر من أي وقت مضى.

واعتبر أن تمركّز السلطة في أيدي قلة يقود إلى تدهور الأنظمة، وأن المواطنين العاديين هم من يتحملون العبء الأكبر.

وشدد على ضرورة حماية القطاع من محاولات احتكار الشركات التكنولوجية الكبرى، والتي قد تُعيد تشكيل البنية اللامركزية لتناسب نماذجها المركزية.

وأشار إلى أن نهج تعاوني جديد مطلوب لتجاوز هذه التحديات.

توقع “هوسكينسون” أن تشهد الولايات المتحدة قريبا قوانين وتنظيمات داعمة للعملات الرقمية المستقرة والأصول الرقمية، ما قد يجذب دخول لاعبين كبار مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت.

واختتم بالإشارة إلى العمل على مشروع جديد سيتم فيه توزيع 37 مليون عملة على حاملي العملات الرقمية الكبرى، مع وعد بتقديم تفاصيل إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

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