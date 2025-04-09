تقرير: بيع شركة “وورلد ليبرتي” المدعومة من الرئيس الأمريكي “ترامب” 5471 إيثيريوم

أفاد تقرير صادر عن منصة “Lookonchain” أن محفظة يُعتقد أنها مرتبطة بشركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، مشروع التمويل اللامركزي المدعوم من عائلة “ترامب”، قد تكون باعت 5471 وحدة من عملة الإيثريوم، بقيمة تقارب 8 مليون دولار، بسعر 1,465 دولار للعملة الواحدة.

تمثل هذه الصفقة خسارة كبيرة مقارنة بالاستثمار الأولي للمشروع، حيث استحوذت “وورلد ليبرتي” سابقا على 67,498 عملة ايثيريوم مقابل ما يقرب من 210 مليون دولار، بمتوسط سعر بلغ 3259 دولار للعملة.

بناء على السعر الحالي للإيثيريوم البالغ حوالي 1,400 دولار، تُسجل الشركة خسائر تقدر بنحو 125 مليون دولار.

شهدت عملة الايثيريوم التي تعد ثاني أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية، تراجعا بأكثر من 40% منذ أن روج لها “إريك ترامب” وفقا لبيانات “TradingView”.

في السياق ذاته، يمر سوق العملات المشفرة عموما بمرحلة تراجع حاد.

حيث انخفضت قيمة البيتكوين بأكثر من 20% منذ أوائل فبراير، بينما سجلت عملة XRP وكاردانو خسائر تقارب 30%.

وتكبدت سولانا خسارة تقارب 50%، في حين انخفضت عملة الدوجكوين بنحو 47%.

أما عملة ترون وعملة بينانس، فقد أظهرتا أعلى مستويات الصمود ضمن قائمة أفضل عشر عملات رقمية.

واجهت “وورلد ليبرتي” سلسلة من الانتقادات والجدل حول إدارتها وعمليات بيع العملات الرقمية الخاصة بها.

ومع ذلك، نفى المشروع بشكل قاطع مزاعم قيامه بعمليات بيع أو تبادل غير مصرح بها.

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