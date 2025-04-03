'SMBC' و'Ava Labs' و'Fireblocks' يوقّعون مذكّرة تفاهم لاستكشاف إطار عمل العملات المستقرة في اليابان

تام شمس - الخميس 3 أبريل 2025 11:16 صباحاً - وقّعت مجموعة "سوميتومو ميتسوي المالية" (SMBC)، وهي تكتل مصرفي ياباني مُتخصّص بتقديم الخدمات المالية، اتفاقية تعاون مع شركة "TIS Inc" للأنظمة التجارية، وشركة "Ava Labs" المطورة لشبكة "Avalanche"، بالإضافة إلى شركة "Fireblocks" المتخصصة في البنية التحتية للأصول الرقمية، لاستكشاف إطار عمل لتطوير العملات المستقرة في اليابان.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستركّز الشركات على تطوير استراتيجيات لإصدار وتداول العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي والين الياباني، وفقًا لإعلان مشترك.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتناول التعاون دراسة استخدام العملات المستقرة كآلية لتسوية المعاملات المتعلقة بالأصول الحقيقية المرمّزة، مثل الأسهم والسندات والعقارات.

تمكّنت العملات المستقرة من جذب الأنظار نحوها بصفتها محورًا رئيسيًا للأطر التنظيمية للعملات الرقمية عالميًا، كما أنها أحد القطاعات التي تستحوذ على اهتمام صناديق رأس المال الاستثماري في عام 2025، مع اتجاه الدول إلى جعل العملات المستقرة جزءًا أساسيًا من استراتيجياتها للأصول الرقمية.

نظرة عامة على السوق الإجمالي للعملات المستقرة. المصدر: RWA.XYZ

العملات المستقرة تصبح محورًا رئيسيًا لسياسة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة

أثناء حديثه في قمة البيت الأبيض للعملات الرقمية يوم 7 مارس، صرّح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" بأن تنظيم العملات المستقرّة بشكلٍ شامل يُعدّ جزءًا أساسيًا من خطّة الرئيس "دونالد ترامب" لتنصيب الولايات المتحدة رائدة عالميًا في مجال الكريبتو.

وقد أشار "بيسنت" إلى أن العملات المستقرة ستساعد في تعزيز هيمنة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية من خلال توسيع نطاق استخدامه على مستوى العالم.

تعتمد العملات المستقرّة المركزيّة المدعومة بالضمانات على أدوات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل والأموال النقدية المودعة في البنوك لدعم قيمة الأصول الحقيقية المرمّزة.

ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، أصبحت الشركة الآن سابع أكبر مشتري لسندات الخزانة الأمريكية، متفوقةً بذلك على دول مثل فرنسا وسنغافورة وبلجيكا والمملكة المتحدة.

شركة "Tether" أصبحت سابع أكبر مشترٍ لسندات الخزانة الأمريكية. المصدر: Paolo Ardoino

تقوم جهات إصدار العملات المستقرة، مثل "Tether" و"Circle" بجني الأرباح من عوائد امتلاك أدوات الدين الأمريكية، باعتبارها جزءًا من نموذجها الربحي لإصدار الأصول النقدية المرمّزة للمشترين.

ومؤخرًا، تزايدت الدعوات لمشاركة عوائد العملات المستقرة مع العملاء، حيث اقترح براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "Coinbase"، تغيير القوانين الأمريكية للسماح للشركات بتوزيع العوائد على المستخدمين مباشرة عبر شبكات البلوكتشين (Onchain).

لكن السيناتورة الأمريكية "كيرستن جيليبراند" عارضت هذه المقترحات، محذّرةً من أن مشاركة العوائد مع العملاء قد تؤدي إلى إزاحة القطاع المصرفي، مما قد يؤثر سلبًا على قروض الرهن العقاري، وتمويل الشركات الصغيرة، والإقراض المصرفي المحلي.

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