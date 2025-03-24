شركة "ميتابلانيت" تضيف 150 بيتكوين إلى احتياطاتها

أعلنت شركة “ميتابلانيت” اليابانية، المدرجة في البورصة، اليوم الاثنين عن شراء 150 بيتكوين لتضاف إلى احتياطيها، الأمر الذي يعزز مكانتها كأحد أكبر حاملي البيتكوين في آسيا.

أوضحت الشركة أن متوسط سعر الشراء بلغ 12.6 مليون ين ياباني لكل بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 84,000 دولار وهو مبلغ مرتفع نسبيا مقارنة مع عمليات شركة “ستراتيجي” مثلا.

بعد عملية الشراء الأخيرة، بلغ إجمالي مقتنيات الشركة من البيتكوين 3350 بيتكوين.

حتى الآن، أنفقت شركة “ميتابلانيت” 42.216 مليار ين ياباني (حوالي 282 مليون دولار) ضمن استراتيجيتها الاستثمارية في البيتكوين.

ووفقا لمنصة “Bitcoin Treasuries”، أصبحت شركة “ميتابلانيت” أكبر مالك مؤسساتي للبيتكوين في المنطقة الآسيوية، مما يعكس التوجه المتزايد للشركات اليابانية نحو اعتماد الأصول الرقمية كجزء من استراتيجياتها المالية.

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