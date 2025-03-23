مؤسس ترون يدعم فكرة تخفيض مكافآت شبكة ترون إلى النصف: كيف يمكن أن يؤثر ذلك على سعر TRX؟

ناقش مجتمع ترون TRX فكرة خفض مكافآت الكتل إلى النصف، مما دفع “جاستن صن” مؤسس ترون للتأكيد على أن ذلك قد يكون مفيدا للشبكة.

حاليا، تشهد TRX معدل انكماش سنوي بنسبة 1%، لكن تقليل المكافآت اليومية بمقدار 1-2 مليون TRX قد يرفع هذا المعدل إلى 1.5%-2%، مما يقلل العرض ويؤثر إيجابيا على سعر العملة، كما حدث مع البيتكوين بعد كل دورة انقسام لمكافأة التعدين.

رغم هذه التوقعات، لا تزال TRX تواجه اتجاهات هبوطية قوية، حيث تراجع حجم تداولها في منصات التداول اللامركزية DEX من 299 مليون دولار إلى 121 مليون دولار، مما يعكس انخفاض الطلب عليها.

وعلى الرغم من ارتفاع سعرها 6.08% إلى 0.235 دولار، لا يزال الضغط البيعي قوي، وقد تنخفض إلى 0.22 دولار إذا استمر الاتجاه الهبوطي.

ومع ذلك، إذا اعتبر المستثمرون تصريحات “صن” إشارة صعودية، إذ قد يستعيد سعر العملة مستوى 0.35 دولار وربما تتجه لمستويات أعلى إذا ما تم البدء في تطبيق فكرة انقاص المكافآت للنصف.

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