هيئة SEC: آلية إثبات العمل في التعدين لا تخالف قانون الأوراق المالية أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن تعدين العملات المشفرة باستخدام آلية إثبات العمل (PoW) لا يُعد تداول للأوراق المالية، مما يوفر وضوح تنظيمي طال انتظاره للمعدنين. أوضحت الهيئة أن أنشطة التعدين على شبكات عامة لا تتطلب تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو قانون البورصات لعام 1934. ينطبق هذا الحكم على شبكات رئيسية مثل البيتكوين والدوجكوين، ما يسمح للمعدنين ومجمعات التعدين بمواصلة عملياتهم دون قيود تنظيمية إضافية. يأتي القرار في ظل توجه إدارة الرئيس “دونالد ترامب” نحو دعم الأصول الرقمية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمعدنين في سوق العملات الرقمية المشفرة. اقرأ أيضا: شركة “Strategy” تخطط لتوسيع استثماراتها في البيتكوين بطرح أسهم بقيمة 722 مليون دولار تراجع قيمة الفائدة المفتوحة على عقود البيتكوين الآجلة



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