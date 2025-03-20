شركة "كراكن" تستحوذ على "نينجا تريدر" دولار لتعزيز وجودها في سوق العقود الآجلة الأمريكية

أعلنت شركة “كراكن” لتداول العملات الرقمية المشفرة عن استحواذها على منصة “نينجا تريدر” مقابل 1.5 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تداول العقود الآجلة والمشتقات الرقمية في الولايات المتحدة.

تخدم “نينجا تريدر”، المرخصة من هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، ما يقرب من مليوني مستخدم منذ تأسيسها عام 2003.

بفضل هذا الاستحواذ، ستحصل شركة “كراكن” على موطئ قدم أقوى في سوق المشتقات، حيث يبلغ حجم تداول المشتقات لديها 1.2 مليار دولار يوميا، وهو أقل بكثير من منصات مثل “بينانس” و”أوكي إكس”، اللتين تسجلان تداولات بعشرات المليارات، وفقا لبيانات “CC”.

كما يُشير الاستحواذ إلى نية “كراكن” التوسع عالميا، مستفيدة من تراخيصها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

صرّح “أرجون سيثي”، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة “كراكن”، بأن هذه الصفقة تمثل الخطوة الأولى نحو بناء منصة تداول مؤسساتية تُتيح تداول أي أصل في أي وقت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد “كراكن”، زعمت فيها أن هذه الأخيرة خلطت بين أموال العملاء والشركة وعملت كوسيط أوراق مالية غير مُسجل.

كما أعادت “كراكن” مؤخرا تقديم خدمة “التحوط” للعملاء الأمريكان، مما يعكس تركيزها المتزايد على السوق الأمريكية في ظل تغيرات تنظيمية مع إدارة “ترامب”.

من المتوقع إتمام الصفقة، التي لا تزال خاضعة لشروط الإغلاق، بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025، وفقا لتقارير نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

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