مجموعة "CME" تُطلق عقود سولانا الآجلة معززة مشتقات العملات المشفرة أكثر: التفاصيل

أطلقت مجموعة CME رسميا عقود سولانا (SOL) الآجلة، مما يوفر للمستثمرين المؤسسات أداة جديدة للاستثمار والتحوط في سوق العملات المشفرة.

وقد تم تنفيذ أول صفقة بين “FalconX” و”StoneX”، ما يعكس خطوة مهمة في توسع المشتقات المنظمة لهذا القطاع.

جاء هذا الإطلاق استجابة للطلب المتزايد على أدوات استثمارية فعالة من حيث رأس المال، حيث صرح “جيوفاني فيسيوسو”، الرئيس العالمي لمنتجات العملات المشفرة في “CME”، بأن العقود الجديدة توفر للمستثمرين المؤسسات مزيدا من الخيارات لتنظيم استثماراتهم وإدارة المخاطر.

تتوفر العقود بحجمين:

عقد صغير (25 SOL) وعقد قياسي (500 SOL) وتمت أول معاملة كتلة في 16 مارس.

رحبت شركات مثل “FalconX” و”StoneX” و”Cumberland DRW” بهذه الخطوة باعتبارها دفعة نحو نضج سوق مشتقات العملات المشفرة.

يعتمد تسوية هذه العقود نقدا على السعر المرجعي لـ SOL مقابل الدولار الذي توفره CME CF، ما يضمن معيار يومي دقيقا حسب بيان الشركة.

ويأتي إطلاق هذه العقود استكمالا للعروض السابقة من CME التي تشمل البيتكوين والإيثيريوم، في ظل تزايد اهتمام المؤسسات بالأصول الرقمية في التمويل التقليدي.

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