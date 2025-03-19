ارتفاع EOS بنسبة 25% بعد إعلان تغيير علامتها التجارية إلى Vaulta

أعلنت شبكة EOS عن تغيير علامتها التجارية إلى “Vaulta” كجزء من تحول استراتيجي نحو الخدمات المصرفية عبر الويب 3، مع خطط لإطلاق عملة رقمية جديدة وبوابة مبادلات بحلول مايو 2025.

وتهدف هذه الخطوة إلى سد الفجوة بين التقنيات اللامركزية والأنظمة المالية التقليدية.

وصف “إيف لا روز”، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة “Vaulta”، هذا التحول بأنه أكثر من مجرد تغيير في الاسم، بل خطوة أساسية نحو إتاحة وصول مالي مفتوح للجميع.

كما أعلن عن تشكيل مجلس “Vaulta” الاستشاري المصرفي، الذي سيجمع خبراء من القطاع المصرفي وتقنية الويب 3، لدعم الامتثال العالمي واستكشاف الفرص الجديدة في هذا المجال.

ستعتمد “Vaulta” على شراكات استراتيجية مع شركات مثل “Ceffu” و”Spirit Blockchain” و”Blockchain Insurance Inc” وتركز على أربعة مجالات رئيسية:

إدارة الثروات ومدفوعات المستهلكين وإدارة المحافظ والتأمين.

كما تخطط لإطلاق شراكات إضافية لدعم تطورها في القطاع المصرفي والويب 3.

أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع سعر EOS بنسبة 25%، لتصل إلى 0.65 دولار يوم أمس الثلاثاء ثم تراجع سعر العملة لمادون 0.60 دولار.

ارتفاع سعر العملة الرقمية EOS يعكس اهتمام المستثمرين بتوجه المشروع الجديد.

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